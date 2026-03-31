¿Se Puede Formar en México una Tormenta Negra? Te Explicamos en Qué Consiste Este Fenómeno

Las lluvias, e incluso las nevadas, han sorprendido a buena parte del país en plena primavera. En redes sociales se ha advertido por la presunta formación de una “tormenta negra” en México. Te explicamos a qué se refiere este término y si podría ocurrir en el país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en estados del norte, occidente y sur de la República.

y con descargas eléctricas en estados del norte, occidente y sur de la República. También se señaló sobre la caída de granizo en el centro del país y lluvias fuertes en Veracruz, Chiapas y Oaxaca.

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¿Qué es una “tormenta negra”? ¿Existe en México?

Contrario a lo que podría pensarse, una tormenta negra no es un término científico que usen los meteorólogos. En realidad, una tormenta negra es una denominación empleada por las autoridades de Hong Kong.

Este territorio autónomo ubicado en el sureste asiático padece cada temporada lluvias torrenciales. Por ello, las autoridades meteorológicas elaboraron un sistema de alertas donde el nivel máximo es el de una tormenta negra.

El término de tormenta negra sirve para calificar a las lluvias que rebasan los 70 milímetros. Es decir, lluvias torrenciales con más de 70 litros de agua por metro cuadrado.

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Aunque en México ocurren lluvias con estas características, no se aconseja emplear el término, dado que no tiene respaldo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ni de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

En México el nivel de alerta máxima es de color púrpura.

Por ejemplo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, reserva la Alerta Púrpura a precipitaciones superiores con 70 litros por metro cuadrado o con vientos superiores a los 80 kilómetros por hora. En esta categoría también se contempla el riesgo severo de deslaves e inundaciones.

Por ello sería impreciso utilizar el término tormenta negra en nuestro país, pues se trata una categoría informal que no es compartida por las autoridades.

¿Qué tan fuertes serán las lluvias del 31 de marzo en México?

El SMN pronostica lluvias fuertes con descargas eléctricas en estados del norte, occidente y sur del país. Además, alertó por lluvias acompañadas por posible caída de granizo en estados del centro, oriente y sureste de México.

En zonas del sur de Veracruz, Oaxaca y Chiapas se esperan lluvias muy fuertes puntuales. Estas tormentas tendrán entre 50 y 75 litros de agua por metro cuadrado.

Por su parte, los estados que presentarán lluvias fuertes puntuales serán:

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Estado de México

Ciudad de México

Tabasco

En estos estados habrá precipitaciones con hasta 50 litros por metro cuadrado.

Por si fuera poco, el SMN también señala que podría repetirse la caída de aguanieve en zonas altas del centro y oriente del país, por lo que las cumbres del Valle de México podrían continuar vestidas de blanco. Al respecto, te explicamos en este texto qué tan raro es que nieve en México plena primavera.

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