Conagua Alerta de Lluvias y Vientos de Hasta 70 km/h Que Azotarán Este Jueves y Viernes Santo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para el jueves 2 y viernes 3 de abril se espera un clima lluvioso en gran parte del país, acompañado de rachas de viento que podrían alcanzar hasta los 70 kilómetros por hora en algunas regiones.

De acuerdo con el organismo, el jueves 2 de abril en la Ciudad de México, conocido como Jueves Santo por la conmemoración de la Última Cena de Jesús, se prevén temperaturas de alrededor de 8 grados por la mañana. Durante la tarde, el ambiente será templado con máximas de hasta 24 grados, además de lluvias y rachas de viento de hasta 35 kilómetros por hora. Por la noche, la temperatura descenderá a cerca de 15 grados.

Para el viernes 3 de abril, fecha en que se recuerda la pasión, crucifixión y muerte de Jesús de Nazaret, en la capital del país se esperan temperaturas mínimas de 9 grados por la mañana. Por la tarde, el ambiente alcanzará hasta los 25 grados, con presencia de lluvias y vientos con rachas de hasta 40 kilómetros por hora. En la noche, la temperatura será de 14 y 16 grados.

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En el resto del país, el SMN detalló que el jueves una vaguada en altura se desplazará sobre la península de Yucatán hacia el mar Caribe, en interacción con la corriente en chorro subtropical, lo que generará chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en esa región y el sureste mexicano.

Para el viernes, una línea seca prevalecerá en el noreste del país, provocando vientos con rachas de 50 a 70 km/h en estados como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Además, un nuevo sistema frontal ingresará al noroeste del territorio nacional, reforzando las condiciones de viento en esa zona.

Clima para el jueves 2 de abril: ¿Dónde lloverá el jueves santo?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Tabasco.

Lluvias aisladas: Aguascalientes, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.

Clima para el viernes 3 de abril: ¿Dónde lloverá el viernes santo?

Intervalos de chubascos: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas: Jalisco, San Luis Potosí y Tabasco.

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