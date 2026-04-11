¿Cuándo Empieza la Temporada de Lluvias 2026 en México? Se Adelantan Tormentas con Granizo

Luego de las lluvias que se han registrado las últimas semanas en México, pese a que nos encontramos en plena primavera, ya comienzan a surgir dudas de si ya empezó la temporada de lluvias 2026 y, en caso de que no, cuándo inicia.

Y es que prácticamente desde el comienzo de la que, en teoría, es la época de mayores sequías y altas temperaturas, en zonas de Ciudad de México, Estado de México y Veracruz, por ejemplo, se han reportado inundaciones y caída de granizo.

Video: Reportan Inundaciones tras Lluvia en Calles y Avenidas en Guadalupe Nuevo León

¿Cuándo empieza la temporada de lluvias en México 2026?

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México (SEGIAGUA), la temporada de lluvias inicia en mayo, luego de cerca de seis meses en los que se considera temporada de estiaje, es decir, cuando se llega a los niveles más bajos de agua por falta de lluvias.

Este 2026, sin embargo, no ha sido un año típico, debido a que desde febrero y marzo se han registrado lluvias en gran parte del territorio nacional, como resultado de la combinación de fenómenos como frentes fríos y corriente en chorro subtropical.

El año pasado, las lluvias empezaron del 15 de mayo al 15 de noviembre.

Por su parte, el gobierno del Estado de México señala que la temporada de lluvias se establece en el Valle de México durante el mes de junio y se prevé que finalice en diciembre.

El periodo de lluvias en el país cuenta con amplia relevancia debido a la alimentación de los mantos acuíferos y las presas que abastecen de agua a todas las poblaciones asentadas a lo largo y ancho de la República.

¿Cuáles son las recomendaciones en la temporada de lluvias?

Mantener limpias calles y banquetas.

Conservar limpias las coladeras.

No intentes cruzar calles con corrientes de agua.

Si te encuentras en tu auto disminuye la velocidad y enciende las luces.

Mantente informado del pronóstico de lluvias y zonas afectadas, con el radar meteorológico en la web de las autoridades.

Consulta nuestras redes sociales de la autoridad meteorológica para conocer dónde y cuándo está lloviendo con el pluviómetro.

Si observas un encharcamiento, repórtalo enseguida.

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DMZ