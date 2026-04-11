Sonará Alerta Sísmica: Ésta es la Magnitud Hipotética en Simulacro Nacional 2026

Con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención y evaluar la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia, el gobierno de México ha diseñado el 1er Simulacro Nacional 2026. El ejercicio se llevará a cabo el próximo 06 de mayo, la alerta sísmica se activará en punto de las 11:00 horas (tiempo del centro).

Para esta edición, las autoridades han diseñado un escenario de alta complejidad técnica. La hipótesis plantea un sismo de magnitud 8.2, localizado en la Costa de Guerrero (17.05°N, 100.50°W), aproximadamente a 55 km al noroeste de Acapulco.

Reportan Sismo de Magnitud 4.0 en Manzanillo, Colima: Servicio Sismológico Nacional

Este movimiento hipotético se originaría por una falla inversa de bajo ángulo a una profundidad de 18 km e impactaría de manera severa al centro y sur del país.

Zonas de Impacto y Niveles de Peligro

Según el modelo de intensidades compartido por Protección Civil, el sismo hipotético generaría niveles de peligro diferenciados por región:

Peligro e xtremo (Intensidad IX-X): Acapulco y Petatlán serían las zonas más afectadas debido a su cercanía con el epicentro.

(Intensidad IX-X): Acapulco y Petatlán serían las zonas más afectadas debido a su cercanía con el epicentro. Peligro severo (Intensidad VIII): Chilpancingo, Zihuatanejo y la Ciudad de México experimentarían sacudidas violentas.

(Intensidad VIII): Chilpancingo, Zihuatanejo y la Ciudad de México experimentarían sacudidas violentas. Peligro fuerte a moderado (Intensidad V-VI): Ciudades como Cuernavaca, Morelia y Puebla registrarían movimientos perceptibles con potencial de daños menores.

La elección del epicentro para este simulacro no es casualidad. Los especialistas del Servicio Sismológico Nacional (SSN) mantienen un monitoreo constante sobre la denominada Brecha Sísmica de Guerrero, un segmento de aproximadamente 200 kilómetros donde no ha ocurrido un terremoto de gran magnitud en más de 115 años (desde 1911).

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