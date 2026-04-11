Sheinbaum Recuerda Rescate Carretero; "Años de Gobiernos que Pensaron en Los de Arriba"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recordó la privatización de carreteras y su posterior rescate en los años 90, durante su evento en el estado de Morelos, al hablar el periodo de gobiernos neoliberales en México, señalando que "fueron años" en los que solo pensaron en "los de mero arriba".

Durante su visita al estado, entregó 828 constancias de finiquito de créditos del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) y 250 escrituras del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), como parte de la reestructura, condonación y quita del programa Vivienda para el Bienestar. La mandataria aseguró que fueron administraciones en las que solo se privilegió a unos cuantos, mientras que millones de personas de la clase trabajadora seguían endeudadas.

Sheinbaum asegura que su administración busca mejorar condiciones de vivienda

Sheinbaum recordó que durante los gobiernos neoliberales, el Fovissste y el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) otorgaron créditos de vivienda impagables y los únicos beneficiarios fueron los dueños de las constructoras que hacían casas que al final terminaban deshabitadas.

Asimismo, aseveró que, al inicio de su administración, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el Infonavit, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Insus se pusieron a trabajar en un esquema para incorporar la condonación de adeudos, quitas y reestructuración de créditos al programa de Vivienda para el Bienestar. Además, buscaban mejorar las condiciones de vida de las personas que adquirieron una vivienda, señaló.

“El día de hoy estamos celebrando un cambio sustantivo, que es realidad: ya no deben, ya no deben. Ya se les quitó esa angustia. ¿Por qué? Porque es justo que se les quitaran las deudas, porque ya habían pagado lo suficiente, así son 5 millones de familias en nuestro país y así vamos a seguir gobernando, pésele a quien le pese, vamos a seguir gobernando para el pueblo de México porque a nosotros nos eligió el pueblo de México”, informó.

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Durante el evento, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, agradeció a la mandataria por impulsar este programa, y afirmó que coloca en el centro el bienestar de las familias mexicanas, además de representar justicia social y otorgar certeza jurídica a las familias que adquirieron una vivienda.

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