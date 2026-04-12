Trump Critica al Papa León XIV; Dice que es 'Débil' Ante el Crimen y 'Peor' en Política Exterior

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó duras críticas contra el Papa León XIV, a quien calificó como débil frente a la delincuencia y cuestionó severamente por su postura en política exterior, en un nuevo episodio de tensiones entre la Casa Blanca y el Vaticano.

A través de su cuenta en Truth Social, el mandatario afirmó que el pontífice ha sido injusto en sus señalamientos hacia su administración. “Habla del ‘miedo’ a la administración Trump, pero no menciona el miedo que la Iglesia Católica y todas las demás organizaciones cristianas sintieron durante la pandemia, cuando arrestaban a sacerdotes, ministros y a todo el mundo por celebrar misas, incluso al aire libre y manteniendo la distancia de seguridad”, escribió. En el mismo mensaje, agregó: “Me cae mucho mejor su hermano Louis que él, porque Louis es un auténtico seguidor de MAGA”.

Trump también criticó las posturas del Papa en temas internacionales y de seguridad global. “¡Él lo entiende, y Leo no! No quiero un Papa que piense que está bien que Irán tenga armas nucleares. No quiero un Papa que piense que es terrible que Estados Unidos atacara a Venezuela…”, expresó.

Asimismo, rechazó las críticas del pontífice a su gobierno: “No quiero un Papa que critique al Presidente de los Estados Unidos porque estoy haciendo exactamente lo que me eligieron… estableciendo cifras récord de delincuencia y creando el mejor mercado de valores de la historia”.

Donald Trump Arremetió Contra El Papa León XIV Por Política Exterior Y Delincuencia en USA

"La Iglesia lo puso allí solo porue era estadounidense"

El presidente fue más allá al cuestionar el proceso de elección del líder de la Iglesia católica. “No estaba en ninguna lista para ser Papa, y la Iglesia lo puso allí solo porque era estadounidense… Si yo no estuviera en la Casa Blanca, Leo no estaría en el Vaticano”, afirmó, sin presentar pruebas.

Además, arremetió contra los vínculos del pontífice con figuras políticas demócratas, al mencionar al estratega David Axelrod. “Desafortunadamente, la debilidad de Leo contra el crimen y contra las armas nucleares no me agrada…”, sostuvo.

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