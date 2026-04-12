Trump Anuncia Bloqueo de Estrecho de Ormuz y Detención de Buques que Hayan Pagado Peaje a Irán

El presidente Donald Trump publicó el domingo en redes sociales que la Marina de Estados Unidos comenzaría “inmediatamente” un bloqueo para impedir que los barcos entren o salgan del estrecho de Ormuz.

Después de que funcionarios de Estados Unidos terminaron conversaciones de paz con Irán en Pakistán, Trump buscó ejercer un mayor control estratégico sobre la vía fluvial responsable del transporte del 20% de los suministros mundiales de petróleo, con la esperanza de quitarle a Irán su principal fuente de influencia económica en la guerra.

“Con efecto inmediato, la Marina de Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzará el proceso de BLOQUEAR a todos y cada uno de los barcos que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz”, publicó Trump.

El presidente añadió que “también he instruido a nuestra Marina a buscar e interceptar a toda embarcación en aguas internacionales que haya pagado un peaje a Irán. Nadie que pague un peaje ilegal tendrá paso seguro en alta mar”.

El presidente subrayó que las ambiciones nucleares de Irán estaban en el centro del fracaso para poner fin a la guerra y que Estados Unidos estaba preparado para terminar la guerra.

“(E)n un momento apropiado, estamos totalmente ‘LISTOS Y CARGADOS’, ¡y nuestras Fuerzas Armadas terminarán con lo poco que queda de Irán!”, publicó Trump.

Estados Unidos e Irán terminaron el domingo unas conversaciones cara a cara sin un acuerdo, lo que dejaba en duda un frágil alto el fuego de dos semanas.

Funcionarios de Estados Unidos dijeron que las negociaciones se derrumbaron por lo que describieron como la negativa de Irán a renunciar a los medios de obtener un arma nuclear, mientras que funcionarios iraníes culparon a Washington de que las conversaciones se vinieran abajo sin especificar los puntos de desacuerdo.

Ninguna de las partes indicó qué ocurrirá después de que expire el alto el fuego de 14 días el 22 de abril. Mediadores paquistaníes instaron a todas las partes a mantenerlo. Ambas partes dijeron que sus posiciones estaban claras y atribuyeron la responsabilidad a la otra parte, lo que subrayó lo poco que se había reducido la brecha en las reuniones.

“Necesitamos ver un compromiso afirmativo de que no buscarán un arma nuclear, y de que no buscarán las herramientas que les permitirían obtener rápidamente un arma nuclear”, declaró el vicepresidente JD Vance después de las conversaciones de 21 horas.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, quien lideró la delegación iraní, dijo que ahora era el momento de que Estados Unidos “decida si puede ganarse nuestra confianza o no”.

En una serie de publicaciones en redes sociales, no identificó las principales discrepancias, aunque funcionarios iraníes habían dicho antes que las conversaciones se derrumbaron por dos o tres temas clave, culpando a lo que describieron como la “extralimitación” de Estados Unidos.

Con información de AP.