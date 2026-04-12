Irán Culpa a EUA por Fracaso de la Paz y Llama a Washington a Ganar la Confianza de Teherán

Mohamad Baqer Qalibaf, principal negociador de Irán en Pakistán, culpó a Estados Unidos del fracaso en el acuerdo de paz y afirmó que Washington no fue capaz de ganarse la confianza de Teherán.

En una serie de publicaciones en X, el presidente del Parlamento de la república islámica afirmó que la delegación iraní presentó "iniciativas con visión de futuro" durante las conversaciones de 21 horas, pero que los estadounidenses no se ganaron la credibilidad de su contraparte.

Y ahora es el momento de que el país norteamericano "decida si puede ganarse nuestra confianza o no", indicó, tras la falta de convenio con representantes de Estados Unidos que encabezó el vicepresidente J.D. Vance en Islamabad.

"Estados Unidos ha comprendido nuestra lógica y nuestros principios, y ahora le corresponde decidir", afirmó Qalibaf, dejando la disponibilidad en el gobierno de Donald Trump.

No dio más detalles. Sin embargo, los medios estatales iraníes informaron anteriormente que los principales puntos de desacuerdo incluían el programa nuclear de Irán y el tránsito por el estrecho de Ormuz.

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El dirigente iraní señaló que Teherán acudió al diálogo con "buena fe y voluntad", pero advirtió de que la experiencia de conflictos previos impide confiar en la otra parte.

Video: Afirma JD Vance Que No Hubo Acuerdo en Negociaciones de Paz en Islamabad Pakistán.

"Debido a las experiencias de las dos guerras anteriores, no tenemos confianza en la otra parte", sostuvo.

Asimismo, defendió la combinación de presión militar y diplomacia como estrategia de Teherán.

"Consideramos la negociación como otro método de la diplomacia de poder, junto con la lucha militar, para defender los derechos del pueblo iraní", señaló, y subrayó que su país no dejará de consolidar "los logros de los cuarenta días de defensa nacional".

¿Cuáles fueron las discrepancias?

Funcionarios iraníes habían dicho antes que las conversaciones se derrumbaron por dos o tres temas clave, culpando a lo que describieron como la "extralimitación" de Estados Unidos.

Irán ha negado durante mucho tiempo que esté desarrollando armas nucleares, pero ha insistido en su derecho a un programa nuclear civil. Los expertos dicen que su reserva de uranio enriquecido, aunque no es de grado armamentístico, está a un breve paso técnico de distancia.

J.D. Vance abandonó Islamabad con lo que definió como la "mejor y última oferta" de la administración Trump, que es un "método de entendimiento" técnico para avanzar en las negociaciones.

Según el vicepresidente, el principal obstáculo para la firma fue la negativa de Irán a asumir un compromiso firme de no buscar un arma nuclear a largo plazo.

۱/پیش از مذاکرات تأکید کردم که ما حسن نیت و ارادهٔ لازم را داریم ولی به دلیل تجربیات دو جنگ قبلی، اعتمادی به طرف مقابل نداریم.



همکاران من در هیئت ایرانی میناب۱۶۸ ابتکارات رو به جلویی مطرح کردند ولی طرف مقابل در نهایت نتوانست در این دور از مذاکرات اعتماد هیئت ایرانی را جلب کند. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 12, 2026

No hubo información sobre si se reanudarían las negociaciones, aunque Irán dijo que estaba abierto a continuar el diálogo, informó la agencia estatal iraní IRNA.

Desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra el 28 de febrero, han matado al menos a 3 mil personas en Irán, 2 mil 20 en Líbano, 23 en Israel y más de una docena en estados árabes del Golfo, y ha causado daños duraderos a la infraestructura en media docena de países de Medio Oriente.

El control de Irán sobre el estrecho de Ormuz, su mayor ventaja estratégica en el conflicto, ha aislado en gran medida al golfo Pérsico y sus exportaciones de petróleo y gas de la economía global, lo que ha disparado los precios de la energía. Alrededor de una quinta parte del crudo comercializado en el mundo solía navegar por ese paso con más de 100 barcos al día.

Mientras se celebraban las conversaciones, el ejército de Estados Unidos informó que dos destructores transitaron la vía fluvial crítica antes de trabajos de retirada de minas, algo que ocurre por primera vez desde que comenzó la guerra. Sin embargo, los medios estatales iraníes informaron que el mando militar conjunto del país lo negoció.

El ministro paquistaní de Exteriores, Ishaq Dar, dijo que su país intentará facilitar un nuevo diálogo entre Irán y Estados Unidos en los próximos días.

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Con información de Agencias

ASJ