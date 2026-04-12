Trump Reconoce Falta de Acuerdo con Irán; "Quieren Tener Armas Nucleares", Asegura

El presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció este domingo que no llegaron a un acuerdo con Irán en "el tema importante", pero aseguró nuevamente que "quieren tener armas nucleares", luego de que terminaran las negociaciones en Pakistán.

"No llegamos a un acuerdo en el tema importante. Quieren tener armas nucleares. No van a tener armas nucleares", dijo.

En entrevista con Fox News, el mandatario estadounidense reiteró que Estados Unidos tomará el control del estrecho de Ormuz y que no permitirá el acceso de buques, ni de aliados, esto con el fin de controlar completamente el flujo marítimo.

Estas declaraciones incrementan nuevamente las tensiones, específicamente en la vía fluvial, donde se encuentran fuerzas iraníes, que aseguran tener "bajo control" el tráfico.

Trump reiteró el domingo su amenaza de destruir las centrales eléctricas de Irán y otras infraestructuras energéticas civiles si no se alcanza un acuerdo para poner fin al conflicto en Oriente Medio.

"Podría acabar con Irán en un solo día". "Podría acabar con todo su sistema energético, con todas y cada una de sus centrales, sus centrales eléctricas, lo cual es algo muy importante".

La estrategia sería similar a Venezuela

Donald Trump mencionó que la estrategia aplicada contra Irán sería similar a la implementada previamente contra Venezuela, pero en una escala mayor, particularmente en lo relacionado con el control del comercio petrolero.

Señaló que el modelo utilizado en Venezuela consistió en restricciones y bloqueos al transporte de petróleo, y lo presentó como un antecedente directo de las medidas que ahora busca aplicar en el Estrecho de Ormuz.

Explicó que Estados Unidos ha desplegado una importante presencia naval en la región y que espera la participación de otros países para reforzar la operación de bloqueo y control marítimo. Mencionó la existencia de minas marítimas en la zona y explicó que tanto Estados Unidos como sus aliados están trabajando en su detección y eliminación mediante equipos especializados.

Trump amenaza a China con aranceles del 50% si da ayuda militar a Irán

El mandatario también lanzó una amenaza arancelaria a China este domingo, en caso de que brinde apoyo militar a Irán.

"Si nos damos cuenta de que lo están haciendo, tendrán un arancel del 50%, que es asombroso, una cifra asombrosa", dijo Trump a Fox News.

El presidente estadounidense viajará a Pekín el próximo mes para reunirse con su homólogo, Xi Jinping, después de haber aplazado una cumbre anterior debido a la guerra contra Irán.

Con información de AFP.

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