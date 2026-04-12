Trump Acaparaba Reflectores en Pelea de UFC Mientras Fracasaban Negociaciones con Irán.

Al inicio de la función UFC 327 la atención no se concentró en ninguno de los peleadores, sino el presidente Donald Trump, quien acaparó los reflectores en el evento en Miami, al mismo tiempo que fracasaban las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.

De camino a Florida, el mandatario dijo que le daba igual si se llegaba a un acuerdo con la República Islámica. De camino a Florida, afirmó que le "daba igual" el resultado de las conversaciones en curso y sostuvo que su país ya ha ganado el conflicto.

“Lleguemos o no a un acuerdo, me da igual. La razón es que hemos ganado”, dijo a los periodistas. Luego insistió en que Estados Unidos logró imponerse militarmente. “Ganamos de cualquier manera. Los hemos derrotado militarmente”, subrayó.

Horas después, el republicano disfrutaba del combate de artes marciales mixtas, mientras en Pakistán, el vicepresidente JD Vance declaraba que no se había alcanzado un convenio para poner fin a la guerra en Medio Oriente, agregó el mismo medio.

Trump ingresó al Kaseya Center poco después de las 21:00 horas, tiempo local, para ver la pelea de los semipesados ​​entre Jiri Prochazka y Carlos Ulberg. Lo acompañaban Dana White, el presidente de la UFC y varios miembros de su familia.

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Mientras una canción de Kid Rock retumbaba, el presidente estadounidense caminó hacia su asiento, donde lo esperaba el secretario de Estado Marco Rubio. También estaba cerca de Sergio Gor, el embajador de Estados Unidos en la India. Igual estuvo junto a Dan Bongino, el ex subdirector del FBI.

Trump estrechó las manos de los asistentes en el área y se aseguró de saludar a Joe Rogan, el podcaster que también trabaja como comentarista de la UFC.

"Estaba rodeado de gente, pero Trump era, de alguna manera, una figura aislada. La gente, en su mayoría, circulaba a su alrededor, consultando las últimas noticias y luego marchándose. En general, el Trump permanecía sentado, observando impasible la sangre y la saliva que salpicaban los combatientes que se golpeaban brutalmente frente a él", describió el NYT.

"No estaba claro si el presidente sabía que las negociaciones habían fracasado cuando entró al recinto del evento de la UFC entre una canción de Kid Rock y un estruendoso aplauso. No estaba usando su teléfono —dejó esa tarea a Rubio, quien en un momento dado se inclinó para mostrarle la pantalla— y no mostró decepción ni enfado. En cambio, ofreció sonrisas forzadas a las cámaras y un pulgar hacia arriba a los ganadores", agregó el rotativo estadounidense.

Video: Afirma JD Vance Que No Hubo Acuerdo en Negociaciones de Paz en Islamabad Pakistán.

Antes, de camino a la arena, la cuenta de Trump en su red Truth Social publicó lo que parecía un anuncio de una próxima pelea de la UFC en la Casa Blanca el 14 de junio, en su cumpleaños número 80. Se pudo ver a una multitud de curiosos grabando la caravana presidencial al llegar.

"En el momento en que Vance comenzó a informar a los medios de comunicación en Pakistán, Trump permanecía inmóvil junto a la jaula, con las manos a los costados, mientras un boxeador ganador vitoreaba.

"Él y Rubio miraban hacia una gran pantalla y observaban un montaje de video con los mejores momentos del boxeador cuando el Sr. Vance dijo: 'La mala noticia es que no hemos llegado a un acuerdo", señaló el NYT.

Ulberg resiste y gana combate estelar

Apoyando sólo una pierna por una lesión de rodilla, Ulberg se negó a dilapidar esta oportunidad. Propinó un gancho perfecto de izquierda al mentón de Prochazca y ganó el título indiscutible de los semipesados con un nocaut a los 3:45 minutos del primer asalto.

"Me lastimé la rodilla, pero nunca me di por vencido", relató el vencedor.

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"Sabía que todo lo que necesitaba era una oportunidad, y la terminé aprovechando", agregó.

Video: Celebra Donald Trump Inicio de Conversaciones Entre Estados Unidos e Irán en Islamabad.

Ulberg (15-1-0) pareció sufrir una torcedura al comienzo del primer round, cuando la rodilla se le dobló de forma anómala. Prochazka (32-6-1) comenzó a atacar rápidamente la pierna izquierda de su contrincante.

El duelo se pactó luego que el brasileño Alex Pereira dejó vacante el cinturón para ascender de categoría y buscar el cetro pesado interino en la función UFC Freedom 250, la que está prevista para el 14 de junio en la Casa Blanca.

Cae el brasileño Costa

En la contienda coestelar, Azamat Murzakanov (17-0-0) se valió de un rodillazo a la cabeza de Paulo Costa (15-5-0) para derribarlo y poner fin a las hostilidades a los 1:23 minutos del tercer aasalto.

Tras su victoria, Murzakanov estrechó la mano de Trump.

Por su parte, Josh Hokit (9-0-0) y Curtis Blaydes (19-6-0) se castigaron duramente en la pelea más encendida de la noche. Hokit triunfó por decisión unánime, con fallos idénticos de 29-28.

Además, Dominick Reyes superó a Johnny Walker y Cub Swanson noqueó a Nate Lendwehr.

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Con información de AP

ASJ

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