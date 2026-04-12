Trump No decide Por Sí Mismo: Carlson Critica Guerra Contra Irán

El analista político Tucker Carlson ofreció una entrevista exclusiva este domingo 12 de abril en el programa “Esta semana con Enrique Acevedo e Ilia Calderón”, donde abordó temas clave de la agenda internacional, como la relación entre México y Estados Unidos, la migración, los cárteles de la droga y el conflicto en Medio Oriente.

Durante la conversación en N+, Carlson criticó la política exterior de Washington, particularmente su papel en la guerra contra Irán. Afirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump “no fue elegido para apoyar a Israel, ni para llevar a cabo un esfuerzo de cambio de régimen”, sino para fortalecer a Estados Unidos. En ese sentido, consideró que la coalición que lo llevó al poder “está irremediablemente rota”, lo que refleja el descontento de parte de su base.

El analista sostuvo que, aunque Trump estaría dispuesto a retirarse del conflicto en Medio Oriente incluso “a costa de una derrota”, no puede hacerlo debido a la influencia de Israel. “No tiene la capacidad de tomar decisiones independientes, lo que significa que Estados Unidos ha perdido su soberanía”, declaró, calificando esta situación como “muy angustiante”.

"Hay Mucho Odio Hacia Estados Unidos en México": Tucker Carlson

México debería ser prioridad de Donald Trump

En cuanto a América del Norte, Carlson enfatizó que Donald Trump ha descuidado su entorno inmediato. Señaló que México debería ser una prioridad estratégica por su potencial económico y capital humano. Sin embargo, aseguró que el principal problema de México radica en la influencia del crimen organizado: “Gran parte de su gobierno en todos los niveles está controlado por los cárteles de la droga, lo que hace al país más pobre e inestable de lo que debería ser”.

Sobre este punto, advirtió que la situación afecta tanto a mexicanos como a estadounidenses, y subrayó la necesidad de cooperación bilateral. “No estoy sugiriendo que enviemos aviones de combate sobre la Ciudad de México; eso no funciona. Pero sí una cooperación mucho más estrecha entre ambos gobiernos”, afirmó.

Cárteles, "el Problema Central de México": Tucker Carlson

Migración, una responsabilidad compartida

Respecto a la migración, Carlson reconoció tensiones entre ambas naciones y una responsabilidad compartida. “La verdad es que estamos interconectados y la frontera es una manifestación de esto”, dijo. Añadió que culparse mutuamente no resuelve problemas como el tráfico de fentanilo, cuyos precursores provienen de China, se procesan en México y llegan a Estados Unidos.

Concluyó que el hemisferio americano ha sido relegado en la política exterior estadounidense. “Nuestro hemisferio importa más que nada, y lo hemos descuidado”, sentenció.

Tucker Carlson, la entrevista completa

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