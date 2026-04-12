Irán Eleva a 3 mil 375 Los Muertos Tras Ataques de EUA e Israel

La Organización de Medicina Forense de Irán anunció este domingo que ha identificado a 3.375 personas muertas desde el inicio de la guerra lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos.

"Durante la reciente guerra que nos ha sido impuesta, se han identificado los cuerpos de 3.375 mártires", señaló Abás Masjedi, máximo responsable de este organismo dependiente del poder judicial, citado por la agencia oficial de noticias Irna.

Masjedi indicó que este balance incluye a 2.875 hombres, sin precisar si se trata de adultos, niños o civiles.​

En el último mes, Irán no había ofrecido datos del número de muertos en su territorio en la guerra. La última cifra oficial se publicó el 5 de marzo y se situó en 1.230.

Mil 701 de los fallecidos podrían ser civiles

Sin embargo, la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, calcula el número de muertos en 3.636, 1.701 de ellos civiles.

Entre los muertos se encuentran numerosos altos cargos, entre ellos el líder supremo de Irán, Alí Jameneí, Alí Lariyani, entonces el secretario del poderoso Consejo de Seguridad Nacional, o el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, el general Mohammad Pakpur.

Irán y Estados Unido acordaron en la noche del miércoles un alto el fuego de dos semanas en las que negociarán el fin de una guerra que comenzó hace más de cuarenta días.

En el conflicto, Estados Unidos e Israel bombardearon a diario instalaciones militares, nucleares y energéticas, además de lugares civiles como hospitales y universidades en Irán, que respondió con ataques a intereses estadounidenses en la región, países vecinos y con el cierre del estrecho de Ormuz, que ha tenido consecuencias en la economía global.

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​Con información de AFP y EFE