Muere Henry, Niño Quemado en Tienda en Valle de Chalco; Reclasificarán Acusaciones a Detenidos

El niño Henry, de apenas dos años de edad, falleció este domingo luego de permanecer siete semanas hospitalizado a causa de las graves quemaduras que sufrió durante un ataque incendiario contra un comercio en el municipio de Valle de Chalco, Estado de México, luego del operativo en que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con reportes oficiales, el menor murió alrededor de las 14:00 horas en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), en la Ciudad de México, donde recibía atención médica especializada desde el pasado 22 de febrero.

La Fiscalía mexiquense y la Secretaría de Salud federal confirmaron la muerte, a 49 días de la agresión con bombas molotov en un local de la cadena 3B en el municipio mexiquense, donde el menor estaba con su padre.

Reclasificarán delito

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México indicó que recibió el reporte del fallecimiento de autoridades de Salud, por lo que solicitará la reclasificación de los delitos contra cuatro detenidos por este caso.

La autoridad mexiquense dijo que pedirá al juez que se reorganicen los cargos para imputar las responsabilidades por la agresión que dejó una víctima mortal. Se prevé que las acusaciones ya no sean por tentativa de homicidio, sino por homicidio directamente.

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El ataque en que Henry fue herido derivó de la ola reaccionaria del CJNG, luego de la caída del "Mencho" en un operativo del Ejército y la Guardia Nacional en Tapalpa, Jalisco.

El niño sufrió lesiones por las llamas, al igual que su papá y otro hombre. El día de la agresión en Valle de Chalco, varias carreteras fueron bloqueadas con cientos de vehículos incendiados en 20 estados del país. Mientras que unos 28 militares murieron en enfrentamientos contra los miembros del "cártel de las cuatro letras".

Quemaduras en la mayoría del cuerpo

Henry ingresó al hospital con quemaduras por fuego directo en aproximadamente el 80 por ciento de su cuerpo, lo que le provocó complicaciones críticas, principalmente en el sistema respiratorio.

Durante su estancia hospitalaria, el personal médico lo mantuvo bajo sedación y con apoyo de ventilación mecánica, debido a la gravedad de sus lesiones. Pese a los esfuerzos realizados por los especialistas, su estado de salud no logró estabilizarse y finalmente perdió la vida.

Tras confirmarse el fallecimiento, el cuerpo del menor quedó a disposición de autoridades ministeriales, quienes llevarán a cabo las diligencias correspondientes antes de su traslado a la Agencia del Ministerio Público para continuar con los trámites legales.

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Las investigaciones señalan que Henry resultó herido cuando un grupo de sujetos lanzó artefactos contra una tienda en Valle de Chalco, provocando un incendio que lo alcanzó de manera directa.

Hay cuatro detenidos por el ataque

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que se ha identificado la probable participación de siete personas en estos hechos.

Hasta el momento, cuatro individuos han sido detenidos y vinculados a proceso por diversos delitos, entre ellos tentativa de homicidio. Otros tres presuntos implicados cuentan con órdenes de aprehensión vigentes.

Entre los detenidos se encuentran Edgar “N” y Luis Antonio “N”, quienes ya enfrentan un proceso judicial, así como un adolescente cuya identidad se mantiene reservada conforme a la ley.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer completamente el caso y garantizar que todos los responsables sean llevados ante la justicia.

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