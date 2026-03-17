“Un Muerto, Si No, No Pago”: Así Planearon Quema de Tienda que Dejó a Niño Herido en Edomex

El caso del niño Henry, quien resultó gravemente herido durante la quema de una tienda de conveniencia en Valle de Chalco, Edomex, reveló nueva información sobre el ataque; así habrían planeado el incendio tras la caída de “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el 22 de febrero de 2026.

De acuerdo con los primeros reportes, este martes un juez de control del Poder Judicial del Estado de México vinculó a proceso a Miguel Ángel “N”, acusado de tentativa de homicidio en contra del niño Henry, de dos años, así como de su padre, Carlos Noé Gómez, y de Roberto Rojas, quienes resultaron lesionados luego de que varias personas lanzaran una bomba molotov a una tienda donde se encontraban.

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Este sujeto es el cuarto implicado en el caso, cuya participación habría sido clave en la agresión de aquel domingo, cuando en el país se registraban diversos actos vandálicos luego de darse a conocer la muerte de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, líder de un grupo delictivo en Jalisco.

Miguel Ángel “N” tiene un plazo de dos meses para el cierre de su investigación complementaria; en tanto, permanecerá detenido en el Penal de Chalco en Edomex.

Ahora bien, durante su audiencia, se reveló cómo planearon supuestamente el ataque a la Tienda 3B, donde resultaron heridas varias personas.

Video: Vinculan a Proceso a Miguel Ángel ‘N’ por Tentativa de Homicidio contra Niño Henry

Caso Henry: ¿Cómo planearon el ataque al 3B de Valle de Chalco, Edomex?

La acusación contra Miguel Ángel se basó en el testimonio de una mujer, quien dijo que el día del ataque iba caminando por la calle Oriente 13, en la colonia San Miguel Xico, y observó a varios hombres alrededor de una camioneta color gris.

En ese momento se percató de que eran parte de una banda que se dedicaba a cometer ilícitos en el municipio, y reconoció entre ellos a Miguel Ángel, quien presuntamente les entregó botellas con combustible a otras personas que estaban en dos motocicletas.

La mujer relató que escuchó cuando el sospechoso dio presuntamente las instrucciones para causar caos en el lugar:

“Órale, pero quiero aunque sea un muerto; si no, no les pago”, dijo el sujeto.

Después, los responsables habrían supuestamente acudido a la tienda para lanzar una bomba molotov y arrojar combustible sobre unos estantes, así como contra el niño Henry, quien resultó con quemaduras en el 80 por ciento del cuerpo.

Los otros tres vinculados a proceso son: Édgar “N”, “El Peluzo”; su hermano, un menor de edad; y Antonio “N”, “El Negro”, quienes se encuentran en prisión preventiva.

¿Cuánto iban a cobrar por la quema de tiendas?

Ahora bien, este no es el único dato que se tiene sobre la quema de la tienda donde Henry, el pequeño de 2 años de edad, resultó gravemente quemado. Debido a que durante otra audiencia, la de José Antonio “N”, se reveló la presunta cantidad que iban a cobrar por causar destrozos tras la caída de "El Mencho".

Según fuentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el joven, en su entrevista con agentes de la Policía de Investigación (PDI), dijo que Miguel les habría ofrecido 8 mil pesos por cometer actos vandálicos.

Entonces, José Antonio ingresó a la tienda junto con otra persona identificada como Irvin, y son quienes aparecen en el video de la agresión. Además, se supo que cuando llegaron a la tienda, José Antonio habría gritado:

“Ya valieron, se van a morir”, para después lanzar el artefacto explosivo y rociar combustible a los anaqueles y al pequeño Henry.

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