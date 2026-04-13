Bloqueo en la México-Pachuca: ¿Qué Pasó en la Autopista en Dirección CDMX?

Si sueles usar la carretera México-Pachuca, sal con anticipación de tu casa porque hoy, 13 de abril de 2026, hay caos vial en la zona, en N+ te compartimos qué pasó en la autopista en dirección a la Ciudad de México (CDMX).

La movilización fue realizada por un grupo de taxistas que operan en la zona oriente del Valle de México, quienes se manifestaron para denunciar presuntos casos de extorsión que, aseguran, han enfrentado en los últimos meses.

Video: Desde el Aire: Taxistas Revientan la Circulación en la México-Pachuca Hoy 13 de Abril

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Zona afectada y tráfico intenso

El bloqueo se ubicó en dirección a la Ciudad de México, antes de llegar a la zona de Indios Verdes, lo que genera complicaciones también en vialidades cercanas como la vía Morelos.

La circulación fue completamente detenida en ese tramo, lo que provocó largas filas de vehículos y retrasos considerables para quienes se dirigían hacia la capital.

En el lugar se desplegó personal de seguridad, incluyendo policías municipales y elementos de la Guardia Nacional, con el objetivo de contener la situación y buscar acuerdos con los manifestantes.

Debido al bloqueo, también se reportaron afectaciones al transporte público que circula hacia la capital, sin paso en dirección a la CDMX.

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