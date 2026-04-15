¿Qué Pasó en la Calzada Ignacio Zaragoza Hoy? Bloqueo Provoca Caos Vial en Iztapalapa

Un bloqueo en la calzada Ignacio Zaragoza hoy 15 de abril de 2026, provocó severo caos vial en la alcaldía Iztapalapa, CDMX; esto es lo que los manifestantes exigían.

Según los primeros reportes, la protesta se realizó a la altura de la estación de Peñón Viejo de la Línea A del Metro CDMX. Los manifestantes ocuparon los carriles centrales que conducen a la autopista México-Puebla, por lo que la única alternativa para los automovilistas fueron los carriles laterales.

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Sin embargo, en esa área por obras derivadas de la instalación de tuberías, se convirtió en un "tapón" para los conductores que estuvieron varados por un largo periodo en la calzada Ignacio Zaragoza.

Realizan Bloqueo en la Calzada Ignacio Zaragoza en Iztapalapa, CDMX, ¿Qué Exigen?

¿Qué pasó en la calzada Ignacio Zaragoza hoy 15 de abril de 2026?

Los manifestantes presuntamente son integrantes de una un grupo denominado "Rutas Hermanas" quienes exigen a las autoridades que se detengan actos de acoso en su contra, por lo que quieren trabajar de forma segura.

La protesta se originó para denunciar presunta tortura policial en contra de los transportistas.

Para evitar el paso colocaron diversos artículos en el pavimento. El bloqueo provocó una fila enorme de automovilistas y unidades de transporte público que se dirigían a Santa Martha Acatitla.

Las autoridades informaron que los manifestantes se retiraron minutos antes de las 17:00 horas.

"Se libera la circulación de carriles centrales de calzada Gral. Ignacio Zaragoza al Oriente a la altura de la estación de metro Peñón Viejo, alcaldía Iztapalapa, después de presencia de manifestantes", indicaron.

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