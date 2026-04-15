Fiscalía Edomex Indaga Muerte de Perros en Tecámac Durante Gestión de Senadora Mariela Gutiérrez

La senadora de Morena, Mariela Gutiérrez Escalante, se encuentra bajo la mira de las autoridades, luego de que aseguró que durante su gestión como alcaldesa de Tecámac, Edomex, 10 mil perros en situación de calle fueron sacrificados.

“Algunos ya estaban desahuciados”, indicó.

Este caso se remonta a octubre de 2025, cuando se dio a conocer un video en el que Gutiérrez discute con inspectores de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM) y la activista Zyanya Polastri. En dicha grabación la funcionaria defendió la política de sacrificio de su gobierno municipal, ya que era necesaria contra perros ferales, ataques y problemas de salud.

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Ahora bien, ese video se volvió viral en las ultimas horas. Diversas organizaciones defensoras de animales y activistas, comenzaron una campaña para exhibir la situación y pedir una explicación oficial, así como el cese de la senadora.

Lo anterior, porque según cifras estimadas, serían al menos 2 mil 500 los perros que habrían sido sacrificados durante el 2019 a 2024, periodo de la gestión de Mariela Gutiérrez como alcaldesa de Tecámac. Sin embargo, este 15 de abril dieron a conocer la cifra oficial.

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¿Qué pasó con los perros en situación de calle de Tecámac?

Debido a las presiones para hablar del tema de manera pública, la senadora, Mariela Gutiérrez, cuyas funciones están ligadas al cuidado del medio ambiente, ofreció una conferencia de prensa para dar su versión oficial.

En el Senado de la República, la funcionaria fue cuestionada por su política y al pedirle que diera una cifra oficial explicó que fueron cerca de 10 mil sacrificios realizados durante sus años como alcaldesa.

“10 mil. Pero aclarando: los perritos que fueron… fue conforme a las Normas Oficiales Mexicanas que establece”, aseguró.

Asimismo, refirió que los animales fueron sacrificados porque ya habían sido violentadas varias personas, agresiones que tiene documentadas en el Centro de Bienestar Animal.

“Algunos estaban desahuciados, entonces ¿era necesario que los siguiéramos manteniendo? ”, aseguró.

Fiscalía Edomex investiga el caso

Luego de darse a conocer la declaración de la exalcaldesa de Tecámac, Mariela Gutiérrez, la Fiscalía del Estado de México, informó que ya inició una investigación de oficio por la posible comisión de delitos relacionados con el maltrato animal.

“Previstos y sancionados en el artículo 235 Bis (causar la muerte a cualquier animal que no constituya plaga), agravado por el artículo 235 Ter (cuando el maltrato animal sea cometido por servidores públicos que tengan por encargo el manejo de animales) del código Penal del Estado de México”, indicó.

Asimismo, aseguró que según la legislación, estos delitos pueden ser castigados con una pena de hasta 6 años de prisión. “Ello con el objeto de determinar las responsabilidades a las que haya lugar”, aseguró.

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EPP