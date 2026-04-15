Prevén Temperaturas de Más de 30 Grados en CDMX, ¿Qué Día Se Sentirá Más Calor?

El clima en la CDMX en los próximos días será muy caluroso, por ello, las autoridades capitalinas pidieron a la población tomar sus precauciones para hacerle frente a las altas temperaturas.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), se emite un aviso especial por las altas temperaturas pronosticadas para la Ciudad de México.

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"Atiende las recomendaciones y mantente informado", pidieron las autoridades.

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¿Qué días se sentirá más calor en CDMX?

Es momento de que prepares la ropa cómoda y ligera, además de tu bloqueador solar, ya que Protección Civil aseguró que se espera un elevado índice de radiación UV. Por lo tanto, ante las altas temperaturas que se esperan para la Ciudad de México, piden que:

No te expongas por tiempo prolongado al sol

Usa bloqueador

Bebe abundantes líquidos

Usa ropa ligera y de colores claros

Evita comer en vía pública

Cuida a adultos mayores, menores de edad y mascotas

Toma nota, ya que a partir del jueves 16 de abril hasta el domingo 19 de abril de 2026, se prevé que el termómetro supere los 30 grados centígrados.

Pon especial atención el jueves 16 de abril, ya que para este día se esperan de 29 a 31 grados centígrados.

Además del calor durante estos días, también prevalecerá el cielo medio nublado, así que no olvides cargar tu paraguas.

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