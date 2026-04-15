Olas de Calor 2026 Dispararán Consumo Eléctrico; Descartan Apagones Generalizados

Las olas de calor previstas para el verano de 2026 en México encenderán nuevamente la presión sobre el sistema eléctrico nacional, impulsadas por el uso intensivo de ventiladores y aires acondicionados en hogares, comercios e industrias.

Este incremento en el consumo energético llevará la demanda a niveles históricos, de acuerdo con estimaciones del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE).

Durante los meses más calurosos, de mayo a finales del verano, la demanda eléctrica podría alcanzar hasta 54 mil megavatios, superando el récord previo de 53 mil megavatios. Así lo adelantó el director del Cenace, Ricardo Mota Palomino, quien advirtió que, aunque el sistema operará bajo condiciones “apretadas”, se cuenta con reservas suficientes para evitar apagones generalizados.

En el marco de la Feria Energía e Innovación organizada por la Secretaría de Energía (Sener), realizada este 15 de abril en el Museo Nacional de Energía y Tecnología, el director del Cenace señaló que el aumento en la demanda está directamente relacionado con las altas temperaturas, que obligan a millones de usuarios a recurrir a sistemas de enfriamiento para mitigar el calor. Este comportamiento genera picos de consumo que deben ser atendidos en tiempo real por el operador del sistema eléctrico.

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No obstante, el principal riesgo no radica en la capacidad instalada de generación, sino en factores operativos, como la confiabilidad en el suministro de gas natural, especialmente en la región sureste del país. Ante este escenario, el CENACE ha señalado que se encuentra preparado tras concluir un ciclo de mantenimientos preventivos en centrales eléctricas entre noviembre y marzo.

¿Cómo Evitar un Golpe de Calor?

Focos de atención en la Península de Yucatán

Asimismo, Octavio Mota dijo que uno de los focos de atención es la península de Yucatán, considerada una de las zonas más vulnerables debido a su alta demanda energética durante las olas de calor. Para reforzar el suministro, se desplegarán 150 megavatios adicionales mediante plantas portátiles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

A largo plazo, se contemplan proyectos estratégicos como nuevas centrales de ciclo combinado en Mérida y Valladolid, que aportarán más de 1,500 megavatios, con el objetivo de garantizar el abasto energético en la región.

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