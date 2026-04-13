Ola de Calor y Frente Frío 44 en Primavera: Lista de Estados con 45 Grados y Bajo Cero

La primavera lleva ya varias semanas y con ella llegó un clima muy cambiante, con lluvia, bajas y altas temperaturas; aquí te decimos qué estados estarán congelados, con temperaturas bajo cero, por el nuevo frente frío 44, y derretidos, con ola de calor y temperaturas de hasta 45 grados centígrados.

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Fechas clave del nuevo frente frío 44

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el nuevo frente frío 44 ingresó hoy, 13 de abril de 2026, a la zona norte del país, donde habrá muy bajas temperaturas.

De acuerdo con el reporte meteorológico, se prevé que el frente frío 44 se desplazará muy pocos días en territorio nacional y se espera que abandone el país el jueves, 16 de abril de 2026.

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Lista de estados con temperaturas bajo cero

A continuación, te decimos qué estados registrarán temperaturas bajo cero, por el nuevo frente frío 44, esta semana, de acuerdo con el pronóstico extendió del Meteorológico Nacional:

De -10 a -5 grados centígrados: Zonas serranas de Baja California.

Entre -5 y 0 grados: Zonas serranas de Sonora, Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.

Entre 0 y 5 grados: Zonas serranas de Zacatecas, Michoacán, Oaxaca y Veracruz.

Martes 14 de abril 2026

Temperaturas de -5 a 0 grados: Zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados: Zonas serranas de Michoacán, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Miércoles 15 de abril 2026

Temperaturas mínimas de -5 a 0 grados: Zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Estado de México y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados: Zonas serranas de Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca.

Jueves 16 de abril de 2026

Temperaturas mínimas de -5 a 0 grados: Zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados: Zonas serranas de Michoacán, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Ola de calor

En contraste, una ola de calor afectará varios estados del país, entre ellos: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla y Oaxaca.

con temperaturas de hasta 45 grados centígrados.

A continuación, te decimos qué entidades estarán con las temperaturas más altas, esta semana:

Martes 14 de abril de 2026

Temperaturas máximas de 40 a 45 grados: Sinaloa, Nayarit, Michoacán y Guerrero.

Temperaturas máximas de 35 a 40 grados: Baja California Sur, Sonora, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Morelos, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 grados: Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Miércoles 15 de abril de 2026

Temperaturas de entre 40 y 45 grados: Sinaloa, Michoacán, Guerrero y Morelos.

Temperaturas de entre 35 y 40 grados: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Puebla, Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Temperaturas de entre 30 a 35 grados: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Jueves 16 de abril de 2026

Temperaturas máximas de 40 a 45 grados: Guerrero.

Temperaturas máximas de 35 a 40 grados: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Morelos, Puebla, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 grados: Sonora, Aguascalientes, Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

El SMN precisó que la ola de calor terminará a partir de este martes, 14 de abril de 2026, en Chiapas.

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RMT