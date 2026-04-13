¿Caerá Granizo Hoy en CDMX? A Esta Hora Se Espera Lluvia este Lunes 13 de Abril 2026

Toma tus precauciones y no olvides el paraguas, pues la lluvia continuará en la Ciudad de México; aquí te decimos a qué hora lloverá hoy, 13 de abril de 2026, y si habrá nuevamente granizo, en CDMX.

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¿Por qué está lloviendo en CDMX?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío 44, en interacción con otros fenómenos, causará lluvias en varios estados del norte de la República mexicana.

Además, canales de baja presión, inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad, generarán lluvias, descargas eléctricas y posible caída de granizo en la zona centro del país, como en la Ciudad de México, y en estados del sur, sureste y la Península de Yucatán.

Por otra parte, una ola de calor golpeará estados como Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas.

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¿A qué hora va a llover hoy en CDMX?

De acuerdo con el SMN, la CDMX tendrá ambiente de templado a cálido con lluvia, descargas eléctricas y granizo. La temperatura mínima fue de entre 12 y 14 grados centígrados y la máxima será de entre 26 y 28 grados centígrados.

En tanto, él Gobierno de CDMX, mediante la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), alertó por lluvias, granizo y vientos, con rachas de hasta 45 kilómetros por hora.

De acuerdo con el reporte meteorológico, se prevén lluvias con granizo aproximadamente a las 18:00 horas y hasta las 21:00 horas.

En N+, te informaremos si las autoridades del Gobierno de CDMX activarán alerta de riesgo, por las lluvias de hoy.

Este lunes se prevé ambiente #caluroso, cielo parcialmente #nublado con aumento de nublados hacia la tarde. Intervalos de #chubascos acompañados de actividad eléctrica y posible caída de granizo.



🌡#TemperaturaMáxima: 26 °C

🌡#TemperaturaMínima: 14 °C



Mantente informado.… pic.twitter.com/7V90D43Qdl — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 13, 2026

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RMT