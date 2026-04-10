Frente Frío 44 Llega a México con Lluvias y Heladas Este Fin de Semana: Lista Estados Afectados
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Se prevén temperaturas de hasta -10 grados en diversas zonas en lo que es la segunda semana de abril de 2026, conoce cuáles estado se verían afectados
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para México lluvias intensas y frío para este fin de semana debido a los efectos del Frente Frío 44; en N+ te presentamos los estados que se verían afectados.
Para las próximas horas se prevén #Lluvias fuertes en zonas de #NuevoLeón, #Hidalgo, #Tlaxcala, #Puebla, #EdoMéx, #Veracruz y #Oaxaca. Más información en ⬇️https://t.co/uPrspfBu7w pic.twitter.com/RnKRRb7QNG— CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 11, 2026
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Este fenómeno impactaría distintas regiones del país en la segunda semana de abril de 2026.
Estos son los efectos que causará el Frente Frío 44
El frente frío 44 estará acompañado por una masa de aire polar y esto causará:
- Descenso de temperaturas con heladas en zonas serranas
- Fuertes rachas de viento, especialmente en el norte
- Lluvias intensas, chubascos y posibles granizadas
- Calor en algunas regiones y frío en otras
- Se prevén temperaturas de hasta -10 grados en zonas montañosas del norte, principalmente en estados como Chihuahua y Durango.
Estados afectados por lluvias
Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm):
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
- Chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm):
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Hidalgo
- Estado de México
- Chiapas
Vientos fuertes afectarán diversos estados
El Frente Frío 44 también afectará con rachas intensas de viento de 50 a 70 km/h en diversos estados del país:
- Baja California
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
Vientos de 40 a 60 km/h:
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Sinaloa
- Jalisco
- Zacatecas
¿Qué clima se espera en el Valle de México?
Debido a otros canales de baja presión en el interior del país, y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, mantendrán la probabilid de chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en entidades del oriente, centro y sur del país, incluido el Valle de México.
¿Dónde seguirá la onda de calor?
Prevalecerá la onda de calor en las siguientes zonas:
- Sinaloa
- Nayarit (norte y sur)
- Jalisco (centro, sur y suroeste)
- Colima (este y sur)
- Michoacán (sur y oeste)
- Guerrero (noroeste, centro, sur y este)
- Morelos (sur)
- Puebla (suroeste)
- Oaxaca (sur)
- Chiapas (centro y costa)
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Con información de N+
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