Frente Frío 44 Llega a México con Lluvias y Heladas Este Fin de Semana: Lista Estados Afectados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para México lluvias intensas y frío para este fin de semana debido a los efectos del Frente Frío 44; en N+ te presentamos los estados que se verían afectados.

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Este fenómeno impactaría distintas regiones del país en la segunda semana de abril de 2026.

Estos son los efectos que causará el Frente Frío 44

El frente frío 44 estará acompañado por una masa de aire polar y esto causará:

Descenso de temperaturas con heladas en zonas serranas

Fuertes rachas de viento, especialmente en el norte

Lluvias intensas, chubascos y posibles granizadas

Calor en algunas regiones y frío en otras

Se prevén temperaturas de hasta -10 grados en zonas montañosas del norte, principalmente en estados como Chihuahua y Durango.

Estados afectados por lluvias

Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm):

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm):

Nuevo León

Tamaulipas

Hidalgo

Estado de México

Chiapas

Vientos fuertes afectarán diversos estados

El Frente Frío 44 también afectará con rachas intensas de viento de 50 a 70 km/h en diversos estados del país:

Baja California

Sonora

Chihuahua

Durango

Vientos de 40 a 60 km/h:

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Sinaloa

Jalisco

Zacatecas

¿Qué clima se espera en el Valle de México?

Debido a otros canales de baja presión en el interior del país, y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, mantendrán la probabilid de chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en entidades del oriente, centro y sur del país, incluido el Valle de México.

¿Dónde seguirá la onda de calor?

Prevalecerá la onda de calor en las siguientes zonas:

Sinaloa

Nayarit (norte y sur)

Jalisco (centro, sur y suroeste)

Colima (este y sur)

Michoacán (sur y oeste)

Guerrero (noroeste, centro, sur y este)

Morelos (sur)

Puebla (suroeste)

Oaxaca (sur)

Chiapas (centro y costa)

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Con información de N+

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