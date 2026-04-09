Frente Frío 44 en Nuevo Laredo Provoca Tormenta Eléctrica, Inundaciones y Caída de Rayo

La entrada del frente frío número 44 trajo consigo lluvias para Nuevo Laredo, iniciando con nubosidad y una ligera llovizna en gran parte de la ciudad, dejándose sentir la mañana de este jueves una tormenta eléctrica en el poniente, sur y centro del municipio.

Esta tormenta dejó encharcamientos en algunos sectores de la ciudad, lo que ocasionó algunos vehículos varados; incluso un rayo cayó en un poste cercano a una gasolinera de la colonia El Progreso, provocando que ardiera en llamas. Afortunadamente, fue controlado por elementos del Departamento de Bomberos, así como también dejó momentáneamente algunas colonias sin energía eléctrica.

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Así mismo, tras la lluvia, personal operativo de Protección Civil y Bomberos, así como elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad y trabajadores de Servicios Públicos Primarios, estuvieron atentos apoyando las demandas ciudadanas que se presentaron durante la lluvia y realizando recorridos donde más afectaciones hubo.

La vigilancia continuará las próximas horas en zonas bajas y vialidades propensas a encharcamientos, así como en arroyos, canales, puentes y cruces conflictivos.

Se prevé que durante este día y mañana viernes la lluvia continúe, la cual no será constante; se registrará por intervalos, esto de acuerdo con el pronóstico meteorológico.

Ante esto, se recomienda a la población estar alerta y reportar cualquier situación de riesgo a los números de emergencia: 911, 867 712 3030, 867 712 2124 y 867 712 8911.

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