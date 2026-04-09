Refuerzan Seguridad por Anidación de Tortuga Lora en Playas de Tamaulipas

La Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas informó que la temporada de anidación de tortuga lora registra un avance favorable en las costas del estado, donde hasta el momento se han protegido más de 16 mil huevos en los diferentes campamentos tortugueros.

El vocal ejecutivo de la Comisión, Eduardo Rocha Orozco, destacó que gracias al trabajo coordinado entre autoridades estatales, municipales, cuerpos de protección civil y voluntarios, se ha logrado resguardar un número importante de nidos en playas tamaulipecas.

Temporada de Anidación Tortuga Lora en Tamaulipas. Foto: N+

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Campamentos Tortugueros en Tamaulipas

De acuerdo con el reporte actualizado de los campamentos tortugueros, los registros de anidación son los siguientes:

Playa Miramar : 44 nidos y 4010 huevos

: 44 nidos y 4010 huevos Altamira : 89 nidos y 6606 huevos

: 89 nidos y 6606 huevos Tepehuajes : 28 nidos y 2636 huevos

: 28 nidos y 2636 huevos La Pesca : 28 nidos y 2566 huevos

: 28 nidos y 2566 huevos Playa Bagdad y Mezquital: 2 nidos y 195 huevos

Rocha Orozco explicó que durante esta temporada se reforzó la vigilancia en los campamentos mediante recorridos con cuatrimotos, con aproximadamente 15 unidades distribuidas en seis campamentos, lo que permite responder rápidamente a reportes de avistamientos y proteger los nidos.

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