Refuerzan Seguridad por Anidación de Tortuga Lora en Playas de Tamaulipas
N+
La temporada de anidación de tortugas lora en Tamaulipas registra un avance favorable con más de 16 mil huevos protegidos en playas de la entidad.
COMPARTE:
La Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas informó que la temporada de anidación de tortuga lora registra un avance favorable en las costas del estado, donde hasta el momento se han protegido más de 16 mil huevos en los diferentes campamentos tortugueros.
El vocal ejecutivo de la Comisión, Eduardo Rocha Orozco, destacó que gracias al trabajo coordinado entre autoridades estatales, municipales, cuerpos de protección civil y voluntarios, se ha logrado resguardar un número importante de nidos en playas tamaulipecas.
Nota Relacionada: Tortuga Lora Arriba a Playa Miramar y Bagdad en Tamaulipas por Temporada de Anidación
Campamentos Tortugueros en Tamaulipas
De acuerdo con el reporte actualizado de los campamentos tortugueros, los registros de anidación son los siguientes:
- Playa Miramar: 44 nidos y 4010 huevos
- Altamira: 89 nidos y 6606 huevos
- Tepehuajes: 28 nidos y 2636 huevos
- La Pesca: 28 nidos y 2566 huevos
- Playa Bagdad y Mezquital: 2 nidos y 195 huevos
Rocha Orozco explicó que durante esta temporada se reforzó la vigilancia en los campamentos mediante recorridos con cuatrimotos, con aproximadamente 15 unidades distribuidas en seis campamentos, lo que permite responder rápidamente a reportes de avistamientos y proteger los nidos.
Historias Recomendadas: