Detectan Restos de Posible Hidrocarburo en Costas de la Isla del Padre Sur en Texas
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Un equipo de N+ Tamaulipas localizó en costas del sur de Texas un objeto y fragmentos que podrían corresponder a hidrocarburo.
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Un equipo de Las Noticias N+ Tamaulipas acudió a costas del sur del estado de Texas para verificar la posible presencia de chapopote en esa área. Durante el recorrido, en un sector ubicado al norte de la Isla del Padre Sur, localizaron lo que, en apariencia, serían restos de hidrocarburo o chapopote.
Además de pequeños fragmentos diseminados, hallaron un objeto oscuro que pareciera tener las características del hidrocarburo, incluyendo textura y olor.
El objeto tenía un tamaño de unos 70 centímetros de largo y 50 centímetros de ancho.
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Fue el único en su tipo localizado por el equipo de Las Noticias N+, tanto en esa área, que corresponde al Acceso 4 del condado de Cameron, como en el Acceso 6, ubicado más adelante.
Oficialmente, no hay, hasta el momento, un pronunciamiento de autoridades de esa localidad, del condado de Cameron, así como estatales o federales, que confirmen la presencia de hidrocarburo en costas de Texas.
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