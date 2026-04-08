Alertan por Aparición de Segunda Mancha de Hidrocarburo en Playa Bagdad de Matamoros

La organización ambiental Conibio Global A.C. reportó el hallazgo de una segunda mancha de hidrocarburo en la franja costera de Playa Bagdad, en Matamoros, Tamaulipas. De acuerdo con el informe, el descubrimiento se realizó durante recorridos de vigilancia y monitoreo, localizando el material contaminante a aproximadamente 17 kilómetros al sur de la playa.

Se trata de un bloque de hidrocarburo temperizado, aparentemente fresco, con dimensiones cercanas a 1.20 metros de largo por 1 metro de ancho, y un peso estimado superior a los 100 kilogramos.

Ambientalistas Denuncian la Presencia de Hidrocarburo en Playa Bagdad

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Contaminación por Hidrocarburo en Playa Bagdad

Especialistas advierten que este tipo de contaminación representa un riesgo significativo para la fauna marina, los ecosistemas costeros y la salud ambiental, por lo que se mantiene vigilancia permanente ante la posibilidad de nuevos arribazones en la zona.

Colecta Nacional de Cabello para Limpiar de Hidrocarburo Playas Golfo de México

Primer Hallazgo de Hidrocarburo en Playa Bagdad

Un fragmento de grandes dimensiones con características de hidrocarburo fue detectado en la costa de la Playa Bagdad de Matamoros por especialistas ambientalistas de Conibio Global A.C. durante labores de vigilancia.

De acuerdo con el reporte, detallaron que el residuo mide cerca de un metro de longitud por 80 centímetros de ancho, con un peso que supera los 80 kilogramos. En su interior se encontraron objetos como un barrote y cuerdas compactadas, lo que sugiere que permaneció a la deriva en el mar antes de llegar a la orilla.

Tras el hallazgo, se dio aviso a autoridades ambientales y marítimas, entre ellas la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Marina y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, quienes serán responsables de su retiro y análisis.

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