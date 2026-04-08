Tamaulipas se Suma a Colecta Nacional de Cabello para Limpiar Hidrocarburo en el Golfo de México

En medio del impacto ambiental por la presencia de hidrocarburo en costas del golfo de México, en la capital tamaulipeca se han sumado a una iniciativa nacional para recolectar cabello humano y de mascotas que será utilizado en labores de limpieza del mar.

Detalló que el cabello puede convertirse en una herramienta clave para atender este tipo de emergencias ambientales.

Colecta Nacional de Cabello para Limpiar de Hidrocarburo Playas Golfo de México

Noticia relacionada: Suman 6 Toneladas de Hidrocarburo Retiradas de Playa Bagdad y Mezquital en Matamoros

Punto de Recolección en Ciudad Victoria

Ante la falta de centros de acopio en el estado, decidió habilitar un punto de recolección en Ciudad Victoria, desde donde el material será enviado a las zonas más afectadas, particularmente en Veracruz.

La convocatoria está dirigida a estéticas, barberías y ciudadanía en general, quienes pueden donar cabello limpio y seco, sin importar si está teñido o decolorado, además de víveres y equipo de protección.

La solución a los derrames de petróleo está en tu cabeza

La iniciativa permanecerá activa por tiempo indefinido, ya que las labores de limpieza continúan y requieren apoyo constante.

Así, desde acciones simples como donar cabello, la ciudadanía busca aportar a la recuperación de ecosistemas afectados.

Historias Recomendadas: