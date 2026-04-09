Playa Miramar Registra Sargazo Luego de Evento del Norte en Ciudad Madero

El reciente evento de norte provocó el arribo de sargazo a Playa Miramar, en Ciudad Madero, donde su presencia ha comenzado a notarse de manera considerable, generando sorpresa entre los visitantes.

El alga marina ha cubierto parte de la orilla, afectando la imagen del principal paseo turístico del sur de Tamaulipas, además de complicar algunas actividades recreativas para quienes acuden a disfrutar del mar.

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De acuerdo con información preliminar, este fenómeno suele estar relacionado con corrientes marinas y cambios en las condiciones climáticas, lo que favorece su desplazamiento hacia las costas. Autoridades y personal de limpieza se mantienen en alerta para llevar a cabo labores de retiro, con el objetivo de prevenir mayores afectaciones.

Aparece Sargazo en Playa Miramar de Ciudad Madero. Foto: N+

¿Cómo Afecta el Sargazo a las Playas como Playa Miramar?

El sargazo puede generar diversas afectaciones en las playas, principalmente en su imagen, condiciones sanitarias y actividades recreativas. Cuando se acumula en grandes cantidades sobre la orilla, da un aspecto descuidado al entorno, lo que impacta en la experiencia de los visitantes.

Además, al descomponerse, esta alga marina puede emitir olores desagradables y atraer fauna no deseada, lo que reduce el atractivo turístico de destinos como Playa Miramar, en Ciudad Madero.

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