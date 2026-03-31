Autoridades de Medio Ambiente Recorren Playa de Coatzacoalcos Afectada por Hidrocarburo

Este martes 31 de marzo, autoridades realizaron un recorrido en playas del municipio de Coatzacoalcos, al sur del estado de Veracruz. En el lugar se encontraba Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), acompañada por personal de PEMEX.

Al cuestionar sobre el diagnóstico preliminar que se tiene en Veracruz, luego de que hace casi una semana se informó que no había un daño severo en el sistema arrecifal veracruzano, la secretaria indicó que se continúa evaluando la situación al ser un área natural protegida.

Video: PEMEX Confirma Reactivación de Emanaciones Naturales en Coatzacoalcos, Veracruz

Indicó que se realizó un recorrido en la zona y que, según los reportes, no hubo rastros de hidrocarburo en el lugar. Mencionó que existen 9 Áreas Naturales Protegidas que están en los tres estados, en Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, y que existen ocho en donde sí se han encontrado algunos rastros de hidrocarburos; sin embargo, ya han sido limpiados.

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¿Son óptimas las condiciones para ingresar al asistir a las playas?

Asimismo, dijo que, como PEMEX ha mencionado, esta situación que hoy afecta al golfo es una sustancia que viene de las chapopoteras, lo cual, según sus palabras, es natural, pero que también se continúa verificando cómo se está impactando el medio ambiente.

De acuerdo con las declaraciones del subdirector de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental de Pemex, Miguel Ángel Miranda Mendoza, mencionó que mar adentro está limpio, pues se acaba de realizar una revisión. Al cuestionar sobre si existen las condiciones óptimas para que la gente asista a la playa, la secretaria indicó que sí, al menos en la zona del malecón costero.

"Sí, por supuesto, por lo menos en esta, está totalmente como usted ve, la gente está llegando, la gente está disfrutando".

Desde hace días, distintas asociaciones han hecho el llamado a la población para donar cabello, el cual se usaría para recolectar el hidrocarburo que se encuentra en el agua, y al cuestionar a Miguel Angel Miranda Mendoza sobre este tema, respondió que lo que sirve es limpiar de manera convencional.

"Pues como nos instruyeron, monitorear a tiempo, contener y en tierra limpiar. ¿Cómo? Con palas, con nuestra gente, esa es la parte más importante".

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