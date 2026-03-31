Asesinan a Tiros a un Hombre al Interior de una Cocina Económica en Veracruz

Está semana inició con un incremento de violencia en la región de las altas montañas. La noche del pasado lunes 30 de marzo, asesinaron a balazos a un hombre dentro de un establecimiento comercial con giro comercial de cocina económica con el nombre de “Comedor de Danny”.

Este local comercial se encuentra ubicado a un costado de la carretera federal Córdoba–Veracruz, a la altura de Rancho Trejo. Hasta este punto se hicieron presentes elementos de la Policía Estatal, tras ser alertados por las detonaciones, pero los agresores lograron escapar.

En el lugar y zonas aledañas fue activado un fuerte operativo policíaco, con la intensión de dar con los responsables del ataque armado, así como de recabar indicios que logren dar los autores de este ataque armado que dejó como saldo una persona fallecida.

Otros hechos de violencia ocurrido en las últimas horas en Veracruz

Este es el cuarto hombre asesinado en la región centro del estado de Veracruz en las últimas fechas. Durante la mañana del lunes Alberto Campos López de 32 años fue asesinado en la colonia paraíso de Córdoba, era empleado del ayuntamiento del área de limpia pública.

También se dio a conocer otro hecho de violencia, donde Luis “N” alias “Colocha” quien se desempeñaba como abogado de profesión, fue privado de la vida en el municipio de Cuichapa.

Más tarde, un hombre conocido con el alias de “El Galleta” fue localizado sin vida en un predio de la colonia 24 de Febrero, en la congregación de Paraje Nuevo perteneciente a Amatlán. Y ahora el ataque armado que ocurrido en la zona Rancho Trejo. Con estos son cuatro eventos distintos que se registraron en los municipios de Córdoba, Cuichapa y dos en Amatlán de los Reyes.

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