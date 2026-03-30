Asesinan a Tiros a Hombre en Barbería de la Zona Centro de Ensenada

Un hombre de aproximadamente 40 años fue asesinado la mañana del 30 de marzo al interior de una barbería ubicada sobre la calle Novena, entre Hidalgo e Iturbide, en la zona centro de Ensenada. De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió cuando sujetos armados llegaron al establecimiento y abrieron fuego contra la víctima, quien quedó sin vida en el lugar.

Según testigos, los presuntos responsables descendieron de un vehículo y realizaron múltiples detonaciones, estimándose alrededor de 10 disparos dirigidos hacia el interior del local. Tras el ataque, los agresores huyeron del sitio, dejando a la víctima tendida dentro de la barbería sin que pudiera recibir auxilio.

El hecho generó la movilización de autoridades en la zona, donde se realizaron las primeras diligencias para recabar información y testimonios que permitan esclarecer lo ocurrido. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre la identidad del hombre asesinado.

Encontraron un vehículo abandonado a una cuadra de la barbería supuestamente usado en el ataque.

Más adelante, se informó que a tan solo una cuadra del lugar del ataque, sobre la calle Décima, fue localizado un vehículo abandonado que presuntamente habría sido utilizado por los agresores para perpetrar el crimen. Este hallazgo forma parte de las líneas de investigación que siguen las autoridades para dar con los responsables.

A pesar de los operativos desplegados en la zona tras el reporte, hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con estos hechos.

Las investigaciones continúan en torno a este homicidio ocurrido en una de las áreas céntricas de la ciudad, mientras autoridades trabajan en el análisis de evidencias y en la búsqueda de los responsables.

Historias recomendadas:

Información de Patricia Lafarga | N+

RCP