Rescatan a Cuatro Personas en Playa Saldamando de Ensenada; Una Fue Hospitalizada

Un incidente acuático registrado la tarde de este domingo en Playa Saldamando movilizó a cuerpos de emergencia, logrando el rescate de cuatro personas que presentaban dificultades para salir del mar.

De acuerdo con información oficial, el hecho fue reportado alrededor de las 13:20 horas a través de la línea de emergencias, alertando sobre varias personas en riesgo dentro del agua.

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Rescate coordinado

Al lugar arribaron elementos de Bomberos, quienes ingresaron al mar para auxiliar a los afectados.

Entre las personas rescatadas se encuentran tres hombres, de entre 12 y 37 años de edad, así como una mujer de 30 años, todos originarios de Tijuana.

Uno requirió hospitalización

Tras ser puestos a salvo, los cuatro fueron atendidos en el lugar por paramédicos; sin embargo, una persona requirió traslado a un hospital por parte de Cruz Roja Mexicana.

En las labores participaron elementos de Seguridad Pública, dos unidades de Cruz Roja y la División de Rescate Acuático de Bomberos de Ensenada.

Autoridades destacaron que la pronta intervención de los salvavidas permitió controlar la situación a tiempo, evitando que el incidente tuviera consecuencias mayores.

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Información Diego Robes y Patricia Lafarga

APG