Multihomicidio en Ensenada: Ataque Armado Deja Cuatro Muertos en Valle de la Trinidad

Un ataque armado registrado la noche del 28 de marzo en el poblado de Valle de la Trinidad, en el municipio de Ensenada, dejó un saldo preliminar de cuatro personas sin vida y una más lesionada.

De acuerdo con testigos, un grupo de jóvenes se encontraba conviviendo sobre la calzada Las Águilas cuando fueron sorprendidos por sujetos armados que viajaban a bordo de dos vehículos.

Los agresores abrieron fuego contra los presentes, generando pánico en la zona.

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Víctimas sin relación aparente

Las detonaciones alcanzaron a varias personas que se encontraban en el lugar, quienes presuntamente no tendrían relación con los atacantes.

Al sitio acudieron corporaciones de los tres órdenes de gobierno para atender la emergencia y desplegar un operativo en la zona.

La persona lesionada fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas relacionadas con estos hechos.

Autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

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Información Patricia Lafarga

APG