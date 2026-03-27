Piden Apoyo para Localizar a Dos Hermanas Menores Desaparecidas en Ensenada
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Ambas, menores de 15 y 13 años, fueron vistas por última vez en la colonia Popular 1989, sin que desde entonces se tenga información sobre su paradero.
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La Fiscalía General del Estado solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizar a Lucero Magdalena Díaz Ruiz, de 15 años, y Valeria Citlali Díaz Ruiz, de 13 años, quienes fueron vistas por última vez el 26 de marzo de 2026 en la colonia Popular 1989, en Ensenada. Desde ese momento, se desconoce su paradero, por lo que se activó la pesquisa correspondiente para su localización.
De acuerdo con la información oficial, ambas menores desaparecieron en la misma zona, lo que derivó en la difusión de sus datos generales con el objetivo de facilitar su identificación y ubicación. Autoridades exhortaron a la población a colaborar proporcionando cualquier información que pudiera contribuir a dar con su paradero.
Buscan a dos menores tras desaparecer en Ensenada.
Se dieron a conocer las características físicas de ambas adolescentes, con el fin de que puedan ser reconocidas en caso de ser vistas en algún punto de la región.
Lucero Magdalena Díaz Ruiz presenta las siguientes características:
- Complexión media
- Tez blanca
- Ojos de color oscuro
- Ceja medianamente poblada
- Cabello ondulado color castaño
- Seña particular: lunar en el brazo derecho
Por su parte, Valeria Citlali Díaz Ruiz cuenta con las siguientes características:
- Complexión delgada
- Tez morena clara
- Ojos de color oscuro
- Ceja medianamente poblada
- Cabello lacio color negro
Conforme avanzan las acciones de búsqueda, autoridades mantienen activos los protocolos correspondientes para la localización de ambas menores, sin que hasta el momento se haya informado sobre su posible ubicación.
Para cualquier información que pueda ayudar a encontrarlas, se pidió a la ciudadanía comunicarse con la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas en la zona de Ensenada, así como utilizar los números de emergencia 911 o denuncia anónima 089.
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Información de Diego Robles | N+
RCP