¿Cuáles Playas de Baja California No son Aptas para Vacacionar en Semana Santa 2026?

De cara a las próximas vacaciones de Semana Santa, autoridades de Baja California informaron que la mayoría de las playas se encuentran en condiciones para recibir a visitantes; sin embargo, se mantienen alertas en algunas zonas de Tijuana debido a problemas de contaminación. El señalamiento surge en un contexto donde se espera una alta afluencia turística en distintos puntos costeros del estado.

En este contexto, se dio a conocer que, dentro de las zonas evaluadas, únicamente Playa Blanca cumple con las condiciones para el ingreso de bañistas, de acuerdo con los análisis disponibles hasta el momento.

¿Cuáles playas en Baja California no son recomendadas para uso recreativo por contaminación en Semana Santa 2026?

El secretario de Salud en la entidad, Adrián Medina Amarillas, indicó que persisten focos rojos principalmente en el sur de Tijuana, en áreas como:

San Antonio de los Buenos

El Vigía

Zona de Baja Malibú

Donde se recomienda evitar su uso recreativo. Estas advertencias se mantienen ante condiciones que podrían representar un riesgo para quienes ingresen al mar. En paralelo, estudios realizados por la organización civil Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental señalan que la problemática no se limita únicamente a esas playas, ya que otros puntos como:

El Faro

Parque México

Cañada Azteca

También presentan niveles elevados de contaminación.

¿Por qué las playas en Baja California tienen niveles de contaminación?

Las autoridades explicaron que la situación en San Antonio de los Buenos está relacionada con el manejo de aguas residuales. El titular de la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua, detalló que actualmente no se procesa la totalidad del flujo, debido a que la ampliación de la planta internacional aún no ha sido concluida.

Esto provoca que parte del agua sea desalojada hacia la zona de Playas de Tijuana, lo que incide directamente en la calidad del agua en esa área costera. No obstante, se señaló que esta condición es temporal y que se prevé su solución una vez que finalicen los trabajos de ampliación de la planta de tratamiento binacional con Estados Unidos.

A pesar de este panorama, autoridades estatales mencionaron que otros destinos del estado, como Playas de Rosarito y Ensenada, se mantienen en condiciones aptas para actividades recreativas durante el próximo periodo vacacional, mientras continúan los monitoreos en las zonas con observaciones.

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Información de Carolina Vázquez | N+

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