Hombre es Rescatado tras Caer a Barranco con su Moto en Ensenada; Fue Llevado al Hospital

Un accidente de motocicleta movilizó a cuerpos de emergencia la mañana del jueves 26 de marzo en el fraccionamiento Villas del Sol, en Ensenada, luego de que un hombre resultara lesionado tras caer a un barranco en moto. El reporte fue recibido alrededor de las 09:05 horas a través de la línea de emergencia, lo que generó la rápida movilización de distintas unidades de rescate hacia la calle Inglaterra.

Al lugar acudieron elementos de la estación Norte, así como personal de la División de Rescate Urbano y la unidad del Jefe de Batallón, quienes se encargaron de coordinar las maniobras para atender la situación. De acuerdo con la información, vecinos de la zona fueron quienes alertaron a las autoridades tras percatarse del accidente.

Una vez en el sitio, los rescatistas identificaron que el lesionado se encontraba en una zona de difícil acceso, lo que requirió la implementación de técnicas especializadas para descender de manera controlada hasta el punto donde se encontraba el motociclista.

Rescatan a hombre tras caer con su moto en barranco en Ensenada.

Las labores se desarrollaron con equipo técnico de rescate, permitiendo a los elementos asegurar tanto el descenso como el ascenso del lesionado, priorizando en todo momento su integridad durante las maniobras realizadas en el área del barranco.

Posteriormente, el hombre fue estabilizado en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron la atención prehospitalaria correspondiente antes de proceder con su traslado a un hospital, debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

El operativo concluyó una vez que el lesionado fue llevado a una zona accesible y entregado a los servicios médicos, tras lo cual las unidades participantes se retiraron del lugar.

Autoridades realizaron un llamado a la población para conducir con precaución, especialmente en zonas que presentan riesgos como pendientes pronunciadas o barrancos, luego de este accidente registrado en Villas del Sol.

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Información de Diego Robles | N+

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