Rescatan a Dos Personas Privadas de la Libertad en Tijuana; Hay Tres Detenidos
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Una de las víctimas logró pedir ayuda directamente a oficiales, lo que permitió activar un operativo inmediato
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Elementos de la Policía Municipal de Tijuana rescataron a dos personas que se encontraban privadas de la libertad en la colonia Maclovio Rojas, logrando además la detención de tres presuntos responsables.
Los hechos ocurrieron durante un recorrido preventivo, cuando uno de los afectados logró interceptar a los oficiales para denunciar que él y un amigo estaban retenidos en contra de su voluntad por tres individuos.
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Operativo permitió liberación de las víctimas
Tras recibir el reporte, se desplegó un operativo en la zona que permitió ubicar el domicilio señalado, donde fueron detenidos Alexander “N”, Manuel E. “N” y Raúl “N”, identificados por la víctima.
- En el interior del inmueble, los agentes localizaron a la segunda víctima, quien se encontraba maniatada.
Debido a su estado físico, fue necesaria la intervención de paramédicos, quienes brindaron atención médica y trasladaron a la persona a un hospital.
Aseguran armas
Durante la detención, a los presuntos responsables se les decomisó un arma de fuego tipo escuadra y un arma blanca tipo machete.
Los detenidos, así como los objetos asegurados, fueron puestos a disposición de la autoridad investigadora para determinar su situación legal.
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APG