Sujetos Fingen ser Guardias de Seguridad y Allanan Vivienda en Tijuana; Fueron Detenidos

Elementos de la Policía Municipal de Tijuana detuvieron a tres personas por su presunta responsabilidad en los delitos de portación de arma de fuego, allanamiento y daños en propiedad ajena, en hechos registrados en el fraccionamiento Soler.

De acuerdo con el reporte, los hechos ocurrieron durante la madrugada del 26 de marzo, luego de que se recibiera una llamada al número de emergencias 9-1-1 alertando sobre tres individuos que ingresaron de manera violenta a un domicilio utilizado como bodega y recicladora.

Los sujetos se habrían identificado como guardias de seguridad.

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Detención tras denuncia ciudadana

Al arribar al lugar y con autorización del denunciante, los agentes municipales procedieron a la detención de quienes fueron identificados como José Mateo “N”, Gilberto Everardo “N” y José Roberto “N”.

Durante una inspección, a cada uno de los detenidos se le encontró en posesión de un arma de fuego tipo escuadra, por lo que fueron asegurados de inmediato.

La parte afectada señaló que renta el predio y que los individuos ingresaron sin autorización, además de causar daños en los accesos de la propiedad.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad investigadora federal, quien dará seguimiento al proceso legal correspondiente.

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