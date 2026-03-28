Marcha “No Kings” Reúne a Más de 30 Mil Personas en San Diego, California
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Activistas, funcionarios y ciudadanos se reunieron desde antes de las 9:00 de la mañana, más de 20 manifestaciones adicionales fueron convocadas en la región
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Alrededor de 30 mil personas se congregaron frente al edificio de administración del condado de San Diego, California, para participar en la marcha “No Kings”, en protesta contra las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Entre cánticos y pancartas, activistas, funcionarios públicos y miembros de la comunidad comenzaron a reunirse desde antes de las 9:00 de la mañana para formar parte de la tercera edición de esta protesta.
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Protesta se replica en la región
Además de la movilización principal en San Diego, se convocaron más de 20 manifestaciones adicionales en la región, sumándose a otras protestas realizadas en distintos puntos de California y del país.
Los asistentes expresaron su rechazo a diversas políticas impulsadas por el mandatario estadounidense, en una jornada que se desarrolló de manera organizada y con amplia participación ciudadana.
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Información Tony Alvarez
APG