Salvavidas Rescatan a Dos Personas en Riesgo Dentro del Mar en Playas de Tijuana

Elementos de la Dirección de Bomberos de Tijuana realizaron el rescate de dos personas que se encontraban en riesgo dentro del mar en Playas de Tijuana, sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con el reporte, el incidente ocurrió alrededor de las 15:02 horas, cuando a través de la central de radio se alertó que dos personas no podían salir del mar por sus propios medios.

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Rescatan a dos personas en riesgo dentro del mar

Tras recibir el aviso, elementos de la División de Salvavidas activaron los protocolos correspondientes y llevaron a cabo las maniobras de rescate.

Las personas auxiliadas fueron un hombre de 26 años y una menor de 17 años, quienes fueron puestos a salvo.

Ambos fueron valorados en el lugar por personal de bomberos, sin que fuera necesario su traslado a un hospital, ya que no presentaban lesiones.

En la atención del incidente participaron elementos de Bomberos de Tijuana en coordinación con la División de Rescate Acuático.

Autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a seguir las recomendaciones de seguridad al ingresar al mar, con el objetivo de prevenir situaciones de riesgo.

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