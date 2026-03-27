Declaración Anual 2026; ¿Quiénes Deben Presentarla y Qué Revisará el SAT en BC?

A partir del 1 de abril, contribuyentes en Baja California deberán presentar su Declaración Anual 2026 ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en un proceso que este año contará con mayor vigilancia mediante herramientas tecnológicas.

¿Quiénes están obligados a declarar?

De acuerdo con las disposiciones fiscales, deberán presentar su declaración las personas físicas que:

Percibieron ingresos mayores a 600 mil pesos durante 2025

Tuvieron más de un patrón

Recibieron ingresos adicionales como honorarios, arrendamientos o actividad empresarial

SAT reforzará vigilancia con inteligencia artificial

Para este ejercicio fiscal, el SAT implementará el uso de inteligencia artificial para revisar con mayor precisión los movimientos de los contribuyentes.

Este sistema permitirá detectar inconsistencias mediante el cruce de información, principalmente a través de facturas, depósitos y reportes de ingresos.

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Riesgo de multas por inconsistencias

Autoridades fiscales advierten que no atender notificaciones o presentar datos incorrectos puede derivar en multas y sanciones económicas.

Por ello, se recomienda verificar cuidadosamente la información antes de enviar la declaración.

Puede haber saldo a favor

Especialistas señalan que presentar la declaración también puede traer beneficios, ya que algunos contribuyentes podrían obtener saldo a favor mediante deducciones personales como gastos médicos, educativos o seguros.

Finalmente, autoridades hacen un llamado a cumplir con esta obligación en tiempo y forma, evitando presentar la declaración en los últimos días de abril, cuando suele saturarse la plataforma del SAT.

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Información: Perla Velázquez

APG