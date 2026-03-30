Esto Sabemos del Caso del Vocalista Asesinado en un Cumpleaños en Tijuana

Un ataque armado registrado la madrugada del 29 de marzo en un salón de eventos de la colonia Ciudad Jardín, en Tijuana, dejó como saldo un hombre sin vida y otro más lesionado. El hecho ocurrió alrededor de la 01:14 horas en el establecimiento, donde se realizaba una fiesta de cumpleaños cuando se reportaron detonaciones de arma de fuego.

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De acuerdo con los primeros reportes de la Agencia Estatal de Investigación, al arribar al lugar, autoridades localizaron a un hombre de 29 años sin vida, con lesiones en el cuello compatibles con proyectil de arma de fuego, además de manchas hemáticas en el área del pecho y debajo del cuerpo. En el mismo sitio, otro masculino resultó lesionado en el brazo izquierdo y fue trasladado a un hospital en condición estable.

El inmueble, que corresponde a un salón social cerrado, fue acordonado por las autoridades para llevar a cabo las diligencias correspondientes. En el sitio se aseguraron al menos 16 casquillos percutidos.

Presuntamente el cumpleañero disparó contra el grupo musical acabando con la vida del vocalista.

Conforme a las primeras indagatorias, el ataque ocurrió durante el desarrollo de una celebración que había sido organizada con antelación. Testigos señalaron que, tras varias horas de música, surgió una situación en torno a la continuidad del evento, momento en el cual se habrían registrado detonaciones al aire, presuntamente por parte del cumplañero.

Posteriormente, de acuerdo con la información recabada, las agresiones se dirigieron hacia los integrantes de un grupo musical que amenizaba la fiesta, lo que derivó en el resultado fatal y en una persona lesionada.

Más adelante se confirmó que la víctima sin vida fue identificada como Arturo Rivera, vocalista de un grupo norteño originario de Rosarito, mientras que el lesionado corresponde a otro integrante de la misma agrupación, quien logró ser atendido por paramédicos.

Se investiga la participación de quienes realizaron la contratación del grupo musical, la cual habría sido pactada semanas antes del evento. Las autoridades mencionaron además la presunta utilización de dos armas de fuego durante la agresión.

Continuan con las investigaciones para dar con los responsables del ataque armado.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas; sin embargo, se informó que ya fueron giradas dos órdenes de aprehensión relacionadas con este caso. Las autoridades continúan recabando testimonios y evidencias para esclarecer lo ocurrido.

Familiares del vocalista indicaron que se encuentran a la espera de la entrega del cuerpo para realizar los servicios funerarios, mientras que las investigaciones permanecen en curso para determinar responsabilidades en este hecho ocurrido en la delegación San Antonio de los Buenos.

Historias recomedadas:

Información de Carolina Vázquez | N+

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