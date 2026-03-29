Vehículo Cae a Barranco y Deja Pareja Lesionada en Carretera Ensenada–La Bufadora

Una volcadura registrada la tarde de este domingo dejó como saldo a dos personas lesionadas, luego de que el vehículo en el que viajaban cayera a un barranco en la carretera Ensenada–La Bufadora.

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Vehículo cayó a gran profundidad

El accidente ocurrió alrededor de las 18:27 horas, a la altura del kilómetro 16, donde la unidad se precipitó aproximadamente 70 metros hacia el fondo, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia.

Al lugar acudieron elementos de la estación Maneadero, así como personal de la División de Rescate Urbano, quienes realizaron maniobras para descender y rescatar a las personas lesionadas.

De manera coordinada, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron atención a las víctimas, una mujer y un hombre, quienes fueron auxiliados tras el accidente.

En las labores también participaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, quienes apoyaron en la atención del incidente.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas que originaron la volcadura.

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Información Patricia Lafarga

APG