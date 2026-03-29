Volcadura Deja Siete Heridos, Entre Ellos un Lactante, en Carretera a La Bufadora, Ensenada

Una volcadura registrada la tarde de este domingo dejó un saldo de siete personas lesionadas, entre ellas un menor en etapa de lactancia y otro paciente pediátrico, en el municipio de Ensenada.

El incidente ocurrió sobre el kilómetro 5 de la carretera estatal a La Bufadora, a la altura del Ejido Coronel Esteban Cantú.

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Movilización de cuerpos de emergencia

El reporte se recibió alrededor de las 16:00 horas, lo que movilizó a elementos de Bomberos de Maneadero, unidades de rescate urbano y paramédicos de la Cruz Roja.

A su arribo, los equipos de emergencia encontraron a todas las personas fuera de los vehículos involucrados.

Traslado de lesionados

Entre los afectados se encuentra un lactante que presentó contusión en la parte frontal y letargia, por lo que fue trasladado a un hospital junto con su madre para recibir atención médica.

Asimismo, tres personas más decidieron trasladarse por sus propios medios para su valoración.

Los conductores de las unidades fueron evaluados en el sitio sin presentar lesiones de gravedad; a uno de ellos se le realizaron curaciones y se le recomendó acudir a consulta médica para posible sutura.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas oficiales del accidente.

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Información Diego Robles

APG