Giran Dos Órdenes de Aprehensión por Asesinato de Vocalista de Grupo “Reacción” en Tijuana

La Fiscalía General del Estado informó que ya fueron giradas dos órdenes de aprehensión tras el ataque armado ocurrido la madrugada del 29 de marzo en un salón de eventos, ubicado en la colonia Ciudad Jardín, delegación San Antonio de los Buenos, en Tijuana, donde el vocalista del grupo “Reacción” perdió la vida y otra persona más resultó lesionada por proyectil de arma de fuego.

De acuerdo con los reportes de la Agencia Estatal de Investigación, al ingresar al salón, localizaron a un hombre, de 29 años de edad, con lesiones en el cuello y manchas hemáticas en el área del pecho, mientras que otro hombre fue trasladado a un hospital por herida de bala.

Emiten dos órdenes de aprehensión por el asesinato del vocalista del grupo “Reacción” en Tijuana.

Las investigaciones señalan que el ataque ocurrió durante una fiesta de cumpleaños en la que el grupo “Reacción” se encontraba amenizando el evento. La víctima mortal fue identificada como Arturo Rivera, vocalista de la agrupación norteña originaria de Rosarito, quien falleció en el lugar tras la agresión.

Testimonios recabados indican que, tras concluir el tiempo pactado de la presentación musical, surgió una situación relacionada con la continuidad del festejo, momento en el que una persona habría realizado disparos al aire antes de dirigirlos hacia los músicos.

Conforme avanzaron las indagatorias, la Fiscalía confirmó que ya existen dos órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables, aunque hasta el momento no se han reportado personas detenidas. También se mantiene bajo investigación la persona que contrató al grupo musical semanas antes del evento, así como la supuesta relación de los involucrados con generadores de violencia.

Las autoridades continúan con la recopilación de evidencia y testimonios para esclarecer los hechos. Se espera que en las próximas horas se den a conocer los detalles de la agresión armada y del motivo exacto que llevó a que Arturo Rivera perdiera la vida.

Historias recomendadas:

Información de Carolina Vázquez | N+

RCP