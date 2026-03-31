Sujetos Armados Atacan a Disparos Vivienda y Automóvil en Oluta en el Sur de Veracruz

Durante la noche del pasado lunes 30 de marzo, se reportó un ataque armado ocurrido en el municipio de Oluta al sur de Veracruz. Lo primeros reportes señalaron que fue atacada a disparos la vivienda y el vehículo de un empresario mueblero en el barrio segundo. Por fortuna este hecho violento no se dejo como saldo personas fallecidas o lesionadas.

El hecho provocó la movilización de cuerpos de emergencia y seguridad. El ataque armado se registró sobre la calle Benito Juárez, entre Carlos Grossman y Lázaro Cárdenas, en las inmediaciones del Barrio Segundo. Presuntamente sujetos desconocidos que iban en motocicleta dispararon en repetidas ocasiones contra una camioneta y la vivienda para después darse a la fuga.

En el lugar fueron localizados al menos siete casquillos percutidos de arma de fuego, los cuales quedaron como indicios del ataque armado. Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las diligencias correspondientes para integrar una carpeta de investigación por este hecho violento ocurrido en el municipio de Oluta en el sur de Veracruz.

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