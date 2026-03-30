Mueren Tres Personas durante un Ataque Armado en General Felipe Ángeles, Puebla

La noche de este lunes 30 de marzo de 2026 se registró un ataque armado en el municipio poblano de General Felipe Ángeles dejando un saldo de tres personas sin vida.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque directo contra los tres hombres se habría llevado a cabo en la comunidad de Santa Úrsula Chiconquiac de la demarcación antes mencionada.

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Mueren tres personas durante ataque armado en General Felipe Ángeles

Tres personas sin vida es el saldo de un ataque directo en calles del municipio de General Felipe Ángeles del estado de Puebla, la noche de este lunes 30 de marzo de 2026.

De acuerdo con las primeras versiones, fue en la localidad de Santa Úrsula Chiconquiac, donde se dio la agresión con arma de fuego.

Hasta el momento se desconoce el origen y motivos del enfrentamiento, sin embargo, corporaciones de seguridad investigan el incidente.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla, en el sitio hay presencia de elementos de los tres órdenes de gobierno.

El ataque ocurrió en la comunidad de Santa Úrsula Chiconquiac. Foto: Noticias Tecamachalco

Mueren dos personas durante una balacera en Juan C. Bonilla, Puebla

Un ataque armado contra policías municipales dejó dos personas sin vida y un detenido en la junta auxiliar de Santa María Zacatepec, perteneciente al municipio de Juan C. Bonilla en Puebla.

Los hechos se registraron el pasado 27 de marzo en el cruce de la calle Morelos y la carretera federal México–Puebla, donde elementos policiacos atendían un reporte de asalto.

Enfrentamiento contra Policías Deja Dos Muertos y Un Detenido en Juan C. Bonilla, Puebla

De acuerdo a los primeros datos, durante la intervención, los elementos de seguridad habrían sido agredidos por la gente que se encontraba en el lugar, lo que desató una persecución y posteriormente una balacera en la zona de Juan C. Bonilla.

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Con información de N+

GMAZ