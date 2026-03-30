Detienen a Presunto Responsable del Homicidio de Seis Personas en Huehuetlán El Grande, Puebla

La tarde de este lunes 30 de marzo de 2026 se dio a conocer la detención de Juan Anselmo “N”, presuntamente relacionado con el hallazgo de seis cuerpos en el municipio poblano de Huehuetlán El Grande el pasado 24 de febrero.

La detención se realizó en la localidad de San Bernardino Tlaxcalancingo, en el municipio de San Andrés Cholula, donde el imputado fue ubicado y asegurado para ser puesto a disposición de la autoridad judicial.

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Detienen a Juan Anselmo “N” relacionado con los seis muertos hallados en Huehuetlán El Grande, Puebla

En un operativo interinstitucional, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión contra Juan Anselmo “N”, de 28 años, como probable responsable del delito de homicidio calificado, hecho acontecido en el municipio de Huehuetlán El Grande.

El 24 de febrero de 2026, aproximadamente a las 02:30 horas, cuatro hombres y dos mujeres fueron trasladados a bordo de un vehículo hacia un paraje ubicado en el cerro del Timicho, en la junta auxiliar de San Nicolás Huajuapan, donde fueron privados de la vida mediante disparos de arma de fuego.

Derivado de actos de investigación de campo y gabinete, el 30 de marzo de 2026 agentes investigadores dieron cumplimiento al mandamiento judicial emitido por el Juez de Control de la Región Judicial Sur Oriente con sede en Tehuacán.

Hallan seis personas sin vida en Huehuetlán El Grande, Puebla

El hallazgo de seis cuerpos sin vida movilizó a cuerpos de seguridad hacia el Cerro del Timicho en la comunidad de San Nicolás Huajuapan en Huehuetlán El Grande de Puebla el pasado 24 de febrero.

Las víctimas se encontraban acostadas boca abajo y con las manos amarradas, posteriormente se percataron que presentaban lesiones por arma de fuego.

Identifican a Cuatro de Seis Muertos Hallados en Huehuetlán El Grande, Puebla

Agentes investigadores recabaron los indicios del multihomicidio y llevaron a cabo las diligencias correspondientes, entre ellas el levantamiento de los cadáveres.

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Con información de N+

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