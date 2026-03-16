Capturan a "El Chiltrolis" tras Ataque Armado que Dejó Dos Muertos en Libres, Puebla

Logran detención de Miguel "N" alias "El Chiltrolis" señalado como presunto responsable de un doble homicidio ocurrido en municipio de Libres en el estado de Puebla.

Los hechos ocurrieron el pasado 4 de marzo de 2026, cuando el señalado presuntamente arribó junto con otros sujetos a una vivienda ubicada en la calle Privada de San Juan, en la colonia Barrio de Cuautzolco.

Los agresores, incluyendo a "El Chiltrolis", portaban armas de fuego y comenzaron a realizar varios disparos en contra de dos hombres que se encontraban en el domicilio. Las víctimas sufrieron lesiones de gravedad que terminaron por arrebatarles la vida.

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Detienen a Miguel "N" alias "El Chiltrolis" tras homicidio en Libres, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) comenzó las investigaciones por este acto violento que dejó sin vida a dos hombres en el municipio de Libres, logrando obtener una orden de aprehensión en contra de Miguel "N".

Derivado de los actos de investigación de campo y gabinete, el 13 de marzo de 2026 agentes investigadores de la Fiscalía, en coordinación con elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal, Secretaría de Marina y Secretaría de la Defensa Nacional, implementaron un operativo interinstitucional.

En dicha acción de seguridad lograron ubicar y detener a "El Chiltrolis" en la calle 5 de Mayo, entre Corregidora y Alatriste, en la colonia Álvaro Obregón del municipio de Libres.

Las autoridades ejecutaron la orden de aprehensión emitida por el Juez de Control de la Región Judicial Oriente y el imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

Miguel "N" alias "El Chiltrolis" deberá demostrar su inocencia durante su proceso legal, de lo contrario pagará por el delito de homicidio calificado con forme lo dicta la ley.

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Muere hombre en calles de la colonia La Loma de la ciudad de Puebla

Miguel, de 72 años de edad, fue encontrado sin vida en la calle 68 Poniente y 15 Norte de la colonia La Loma en la ciudad de Puebla. El hombre vivía en situación de calle y era conocido por amigos y comerciantes del mercado Hidalgo como “El Castrosito”.

Personas cercanas a él señalaron que una noche antes había estado conviviendo con ellos. Durante la mañana intentaron despertarlo, pero ya no respondió. Paramédicos y policías municipales acudieron a atender la emergencia, al confirmar el deceso, acordonaron el lugar.

Los primeros reportes indican que la muerte fue a causa de broncoaspiracion, sin embargo, las autoridades lo confirmarán.

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Con información de N+

MCS