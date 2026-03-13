Detienen a Dos Presuntos Narcomenudistas durante el Cateo de un Inmueble en Puebla

Este viernes 13 de marzo de 2026 se dio a conocer el cateo de un inmueble utilizado presuntamente como punto de narcomenudeo en la colonia Santa María La Rivera en la capital poblana.

Durante las diligencias al norte de la ciudad de Puebla, fueron detenidos Jorge Antonio “N” y Flavio “N”, además del decomiso de más de 70 dosis de presunta droga conocida como cristal.

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Catean punto de venta de droga en colonia Santa María La Rivera de Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) ejecutó una orden de cateo en un inmueble ubicado en la colonia Santa María La Rivera, en la capital poblana, que presuntamente era utilizado como punto de distribución y venta de droga, logrando la detención de dos personas y el aseguramiento de diversos indicios relacionados con delitos contra la salud.

Derivado de labores de inteligencia, verificación de denuncias anónimas y vigilancia operativa, agentes investigadores identificaron un domicilio que presuntamente operaba como casa de seguridad para el almacenamiento y comercialización de estupefacientes en la zona norte de la ciudad.

El pasado 12 de marzo agentes investigadores, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional y Policía Estatal, se presentaron en el inmueble ubicado en avenida Refugio Rodríguez Sur esquina con calle 5 de Febrero Poniente, para realizar la diligencia correspondiente.

Detienen a dos narcomenudistas y aseguran más de 70 dosis de droga en Puebla

Durante la intervención, los agentes aseguraron 74 envoltorios de plástico tipo “ziploc” de distintos colores que contenían sustancia granulada con características similares al cristal, una báscula digital tipo “gramera” y una navaja metálica.

Asimismo, fueron detenidos Jorge Antonio “N” y Flavio “N”, quienes quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica conforme a derecho. El inmueble también fue asegurado como parte de las investigaciones.

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De acuerdo con las indagatorias, el domicilio era utilizado como punto discreto para la distribución y comercialización de estupefacientes que presuntamente se distribuían en colonias de la zona norte del municipio de Puebla.

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Con información de Cristóbal Lobato

GMAZ